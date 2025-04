Jeśli mamy powyżej 38,5 st. C to możemy przystąpić do zbijania temperatury, najlepiej domowymi sposobami.

Sposób pierwszy - zimne okłady na głowę lub kark. Wzięcie prysznica w chłodniejszej wodzie powinno pomóc.

Herbaty ziołowe np.: z lipy. Powinno się wypić napar chłodniejszy, po czym jak najszybciej udać się do łóżka.

Jeśli wysoka temperatura nie ustępuje pomimo naszych działań, sięgnijmy po leki dostępne w aptece.