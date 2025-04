Spróbuj ograniczyć drapanie, które może doprowadzić do podrażnienia. Swędzący bąbel dobrze przemyć zimną wodą lub przyłożyć do niego kostkę lodu.Możesz też posmarować swędzące miejsce maścią na ugryzienia owadów, a także użyć antyseptycznego płynu do płukania gardła.Jeżeli jesteś bardzo pogryziony, możesz wziąć ibuprofen, lub kupić w aptece środek antyhistaminowy, który złagodzi dolegliwości.

