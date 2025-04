Należy pochylić się nad poszkodowanym, ułożyć swoje dłonie (jedna na drugiej) w 1/3 wysokości mostka od dołu. Po czym splatamy swoje palce i prostujemy w łokciach.Wykonujemy 30 uciśnięć mostka – tempo 80 – 100 na minutę (ucisk krótszy niż sekunda). Jeśli chodzi o siłę ucisku – tak aby mostek obniżał się 4-5 cm.Po 30 uciskach mostka, wykonujemy 2 wdechy sztucznego oddychania.Powtarzamy te czynności w rytmie 30 ucisków mostka na 2 wdechy sztucznego oddychania. Robimy to do momentu nadejścia Pogotowia.Przypadek, gdy pomocą udzielają 2 osoby: jedna wykonuje masaż serca, druga sztuczne oddychanie.Jeśli po naszych zabiegach chory odzyska oddech – należy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej i do 3 minuty sprawdzać jego tętno i oddech, do momentu przybycia Pogotowia Ratunkowego.

