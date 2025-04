Zanim rozpoczniemy reanimować poszkodowanego zadzwońmy na Pogotowie Ratunkowe pod numerem telefonu 999, z telefonu komórkowego będzie to numer 112.Po czym klękamy przy głowie poszkodowanego, sprawdzamy czy w jamie poszkodowanego nie ma przedmiotów obcych, jeśli są należy je usunąć. Zaciskamy nos poszkodowanego - najlepiej palcem wskazującym i kciukiem.Bierzemy głęboki oddech i wdmuchujemy powietrze w usta ratowanego (nasze wargi muszą szczelnie obejmować usta poszkodowanego). Musimy przy tym obserwować klatkę piersiową poszkodowanego - powinna się unosić. Pełny wdech powinien trwać ok. 2 sekund. Aby umożliwić wydech poszkodowanemu odsuwamy od niego naszą twarz.Sztuczne oddychanie należy powtórzyć dwa razy, a potem sprawdzić puls na tętnicy szyjnej. Jeśli nadal go nie ma należy rozpocząć masaż serca.

