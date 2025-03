Spis treści:

Perfumy to mieszanina wielu różnych składników chemicznych, które mogą być toksyczne dla człowieka. Nie nadają się do spożycia, jednak zdarza się, że trafią do układu pokarmowego przez przypadkowe spożycie lub po celowym wypiciu przez osobę uzależnioną od alkoholu.

Szkodliwy może być alkohol, który jest obecny w większości perfum. W wielu przypadkach jest to zwykły etanol (taki jak w napojach alkoholowych), ale nie zawsze. Często jest to alkohol denaturowany, czyli celowo zanieczyszczany, by nie nadawał się do picia. To sprawia, że jest jeszcze bardziej trujący. Producent dodaje np. składnik o bardzo gorzkim smaku albo inny związek, którego spożycie może zagrażać zdrowiu lub życiu, jak metanol czy alkohol izopropylowy. Dawka śmiertelna metanolu to zaledwie 30 ml, a alkoholu izopropylowego – 240 ml (objawy zatrucia mogą wystąpić już po spożyciu 20 ml).

Oprócz zawartości alkoholu w perfumach znajduje się szereg innych składników, które są szkodliwe. Toksycznie działają niektóre olejki eteryczne, konserwanty czy barwniki. Więcej na ten temat tutaj: Czy perfumy są szkodliwe? Składniki, których lepiej unikać. W zapachach mogą znajdować się też alergeny, które po spożyciu będą powodowały objawy uczulenia.

W przypadku spożycia szczególnie niebezpieczne są perfumy podrabiane oraz niskiej jakości, ponieważ nigdy do końca nie wiemy, co trafiło do butelki. Mogą to być bardziej toksyczne substancje niż w perfumach lepszej jakości.

Wypicie perfum może powodować różnorodne objawy. Zależą one nie tylko od spożytej ilości, ale przede wszystkim od rodzaju składników zawartych w perfumach.

O zatruciu po wypiciu perfum świadczą takie objawy jak:

nudności lub wymioty,

biegunka,

zawroty głowy,

ból głowy,

ból brzucha,

senność,

wysypka,

zaburzenia świadomości,

bełkotliwa mowa,

nieskoordynowane ruchy,

spadek ciśnienia krwi,

szybkie lub nieregularne bicie serca,

problemy z oddychaniem.

Im bardziej toksyczna substancja, tym większe prawdopodobieństwo groźnych objawów już przy niewielkiej ilości przyjętego płynu. Szczególnie narażone są małe dzieci, których organizm jest mniej odporny na działanie toksyn.

fot. Czym grozi wypicie perfum? / Adobe Stock, sabdiz

Picie perfum jest groźne i może prowadzić do wielu poważnych konsekwencji zdrowotnych. Niektóre z nich są trwałe i powodują dolegliwości przez długi czas. To np.:

uszkodzenie układu neurologicznego (np. neuropatia, ślepota),

uszkodzenie wątroby (np. marskość wątroby, rak wątroby),

uszkodzenie nerek,

choroby trzustki,

nowotwory układu pokarmowego,

schorzenia układu krążenia (nadciśnienie krwi, osłabienie mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca).

Najgroźniejszym możliwym skutkiem wypicia perfum jest śmierć wynikająca z zatrucia toksyczną substancją. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest częste lub nadmierne picie perfum.

Jeżeli doszło do wypicia perfum, najlepiej skontaktować się z lekarzem. Gdy pojawiły się niepokojące objawy, jak najszybciej zwróć się po pomoc medyczną (zawsze gdy poszkodowanym jest dziecko). Poza tym:

Nie wywołuj wymiotów , chyba że zaleci to lekarz.

, chyba że zaleci to lekarz. Nie podawaj mleka , ponieważ może to przyspieszyć wchłanianie toksyn. Chyba że lekarz zalecił inaczej.

, ponieważ może to przyspieszyć wchłanianie toksyn. Chyba że lekarz zalecił inaczej. Podaj poszkodowanemu wodę , aby szybciej wypłukać z organizmu toksyny. Chyba że osoba udzielająca pomocy uważa inaczej.

, aby szybciej wypłukać z organizmu toksyny. Chyba że osoba udzielająca pomocy uważa inaczej. Jeżeli stan osoby jest dobry, możesz podać lekką przekąskę , aby zapobiec nadmiernemu spadkowi glukozy we krwi.

, aby zapobiec nadmiernemu spadkowi glukozy we krwi. Nie podawaj żadnego picia, gdy poszkodowany ma trudności z przełykaniem (np. ma zaburzenia świadomości, drgawki).

Wezwij karetkę pogotowia , jeżeli stan tej osoby się pogarsza.

, jeżeli stan tej osoby się pogarsza. Obserwuj chorego i reaguj adekwatnie. Gdy przestaje oddychać, wykonaj resuscytację krążeniowo-oddechową.

Czasem konieczne jest leczenie w szpitalu. Terapia może obejmować podanie odtrutki, dlatego należy zabrać ze sobą opakowanie wypitych perfum i perfumy. Postępowanie w czasie hospitalizacji zależy od wielu czynników, w tym od stanu zdrowia, wieku, spożytej substancji i objawów.

