Po co nam Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych?

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych to ulotka o formacie A4. Opracowano ją w Ministerstwie Sprawiedliwości z udziałem przedstawicieli Rady do Spraw Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Ministrze Sprawiedliwości, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendy Głównej Policji, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji św. Krzysztofa we Wrocławiu.

Reklama

Można się z niej czerpać informacje potrzebne w momencie wypadku drogowego. Czego możemy się z niej dowiedzieć?

Wezwij policję!

Bezwzględnie należy wezwać policję, gdy:

w wypadku ktoś zginął lub został ranny;

ktoś, kto brał udział w wypadku, wydaje się być nietrzeźwy;

ktoś, kto brał udział w wypadku, ucieka z miejsca zdarzenia.

Policję należy wezwać dzwoniąc na numer alarmowy 112!

Wezwać, nie wezwać?

Możesz wezwać policję, gdy:

nie jest jasne, kto jest sprawcą wypadku (lub nikt nie przyznaje się do winy);

kierujący pojazdem nie ma dowodu rejestracyjnego, prawa jazdy, dokumentu potwierdzającego zawarcie ubezpieczenia OC lub numery rejestracyjne pojazdu nie zgadzają się z widniejącymi w dowodzie rejestracyjnym bądź autentyczność dokumentów budzi wątpliwości.

Jeśli zrezygnujemy z wezwania policji, należy wypełnić Wspólne Oświadczenie o Zdarzeniu Drogowym.

Pokrzywdzony ma prawa!

Jeśli jesteś pokrzywdzonym w wypadku drogowym, pamiętaj, że masz prawo do:

ratowania życia i zdrowia,

leczenia i rehabilitacji,

zabezpieczenia mienia,

odszkodowania i zadośćuczynienia.

Medycy i policjanci

Zespół ratownictwa medycznego udzieli na miejscu wypadku niezbędnej pomocy i przewiezie pokrzywdzonych do szpitala.

Niezbędnej pomocy udzielą też policjanci, którzy mogą też wezwać specjalistyczną pomoc, zabezpieczą mienie ofiar wypadku i miejsce wypadku, a także poinformują bliskich osób pokrzywdzonych.

Zobacz też: dział Wypadek komunikacyjny

Zadośćuczynienie – czego możesz zażądać?

Możesz zażądać:

zadośćuczynienia za cierpienia fizyczne i psychiczne;

odszkodowania (zwrot kosztów leczenia, uszkodzenia mienia itp.);

renty (w niektórych przypadkach).

Reklama

Źródło: policja.pl/mn