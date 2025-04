Zatrzymanie krążenia nie musi być śmiertelne!

Nagłe zatrzymanie krążenia pozostaje nadal pierwszą przyczyną zgonu w Polsce. Aby zapobiec sytuacjom, które ewidentnie prowadzą do zgonów w tym mechanizmie, a których można uniknąć, opracowano łańcuch przeżycia, który graficznie pokazuje kolejne kroki umożliwiające przeżycie pacjenta po zatrzymaniu krążenia.

Przyjrzyjmy się tym krokom.

1. Wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy

Ten krok ma na celu zapobiec nagłemu zatrzymaniu krążenia. Gdy bowiem rozpoznamy szybko powagę sytuacji i wezwiemy pogotowie, dajemy choremu większą szansę na wyleczenie.

Jeśli mieszkamy z osobą chorą, mamy obowiązek poznać powikłania jego/jej schorzeń i stany zagrożenia życia. Wezwanie pomocy powinno obejmować informacje na temat stanu chorego, przebiegu sytuacji oraz miejsca, gdzie się on znajduje.

2. Wczesna resuscytacja krążeniowo-oddechowa

Gdy chory upadnie, w pierwszej kolejności udrożnij drogi oddechowe i sprawdź, czy oddycha. Jeśli nie, im szybciej zastosujesz reanimację krążeniowo-oddechową w przypadku zatrzymania krążenia, tym szanse dla pacjenta są większe. Zakładamy, że brak oddechu świadczy również o braku krążenia, dlatego też stosuje się uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w algorytmie 30:2.

Masaż serca pozwala na utrzymanie przepływu krwi przez tkankę serca, mózgu i nerek, a sztuczne oddychanie zaopatruje krew w tlen. Działanie to wydłuża czas, kiedy możliwe jest odratowanie pacjenta dzięki bardziej specjalistycznym zabiegom.

3. Wczesna defibrylacja

Wykonanie defibrylacji dotyczy tylko niektórych typów zatrzymania krążenia. Jeśli masz do dyspozycji automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED), możesz sam wykonać wyładowanie, które może przywrócić pacjentowi krążenie. Zrób to jak najwcześniej po zatrzymaniu krążenia. Jeśli doczekasz do przyjazdu karetki, pierwszą czynnością, jaką zrobi zespół pogotowia, będzie ocena rytmu serca poszkodowanego.

Zastosowanie defibrylatora ma na celu przywrócenie akcji serca.

4. Wczesna opieka poresuscytacyjna

Po każdym nagłym zatrzymaniu krążenia pacjent, który skutecznie przeszedł pierwsze ogniwa łańcucha, musi znaleźć się w szpitalu. Lekarze przez kolejne dni lub tygodnie będą pracować na tym, by przywrócić zdrowie poszkodowanemu. Jest to możliwe, jeśli nie zaszły nieodwracalne zmiany w mózgu. Przeprowadza się również dokładną diagnostykę kardiologiczną i leczy się chorobę podstawową, by nie dopuścić do kolejnych incydentów zatrzymania krążenia.