Co to jest tamponada serca?

Tamponada serca jest zespołem objawów klinicznych wywołanych nadmiernym nagromadzeniem płynu w worku osierdziowym. Jest stanem zagrożenia życia i może rozwijać się powoli lub gwałtownie.

Dlaczego się pojawia?

W populacji młodych dorosłych najczęstszą przyczyną tamponady jest uraz klatki piersiowej, wśród starszych – powikłania choroby nowotworowej lub niewydolności nerek.

Zobacz też: Jaki mamy wpływ na nasze rakotwórcze otoczenie?

Serce leży w worku osierdziowym

Nasze serce jest umieszczone w worku, który nazywa się workiem osierdziowym. Jeśli dojdzie do gwałtownego nagromadzenia krwi między powierzchnią zewnętrzną serca a wewnętrzną worka osierdziowego, spowoduje to wzrost ciśnienia śródosierdziowego i ograniczy rozkurcz serca i napełnianie komór krwią, a w rezultacie spadnie rzut serca.

To doprowadzi do wstrząsu kardiogennego, który jest stanem zagrożenia życia.

Zobacz też: Echokardiografia, czyli USG serca

Kiedy należy myśleć o tamponadzie serca?

Najczęściej mamy z tym do czynienia w chorobach nowotworowych – rak płuca, przerzuty nowotworowe do osierdzia. Pojawia się także jako powikłanie po operacjach kardiochirurgicznych, po przezskórnych zabiegach na naczyniach wieńcowych, po operacji przełyku.

W życiu codziennym z kolei tamponada serca może wystąpić po urazie klatki piersiowej, czyli na przykład u osób po wypadkach komunikacyjnych, po upadkach z wysokości oraz w wyniku ran kłutych klatki piersiowej.

Poznaj objawy

Gdy w worku nagromadzi się duża ilość płynu lub gdy nastąpi to gwałtownie, szybko, pacjent będzie w ciężkim stanie, będzie miał duszności spoczynkowe, szybką akcją serca i oddech.

Może występować pobudzenie ruchowe, utrudniony kontakt logiczny, utrata przytomności. W osłuchiwaniu serca stwierdzimy ciche tony serca, ciśnienie krwi będzie niskie, żyły szyjne poszerzone.

Jeśli chcesz mieć pewność…

Podstawowym badaniem do potwierdzenia tamponady serca jest echokardiografia serca. Pozwoli zlokalizować płyn oraz oszacować jego ilość. Pomocne mogą być EKG, RTG klatki piersiowej i badania laboratoryjne, szczególnie do ustalenia etiologii.

Tamponada serca jest stanem zagrożenia życia. Od szybkości rozpoznania i leczenia zależy rokowanie. Wymaga leczenia szpitalnego. U pacjentów objawowych konieczne jest natychmiastowe nakłucie worka osierdziowego. W przypadku trudności konieczna pilna jest operacja kardiochirurgiczna.

Reklama