Czym jest hiperglikemia?

Hiperglikemią nazywamy zbyt duże stężenie glukozy we krwi w następstwie niedoboru insuliny. W warunkach fizjologicznych podwyższone stężenie glukozy we krwi występuje po posiłkach. Nie jest jednak na tyle wysokie, by uszkadzać nerwy i naczynia. U osób chorych na cukrzycę, u których niesprawność mechanizmów obniżających stężenie glukozy we krwi powoduje ciągły wzrost stężenia cukru, dochodzi w pewnym momencie do zaburzenia równowagi ustroju.

Czy są jakieś objawy hiperglikemii?

Insulina pozwala na dostarczanie glukozy do komórki. W przypadku jej niedoboru niemożliwe jest właściwe odżywienie wszystkich tkanek organizmu, w tym mózgu. Skutki są więc bardzo poważne: komórki mózgowe nie mają składnika odżywczego w wyniku czego może dojść do rozwoju śpiączki cukrzycowej.

Śpiączka cukrzycowa może być powodowana przez zbyt obfity posiłek, nieprzyjęcie insuliny, stres, infekcję.

Po czym poznać hiperglikemię?

Hiperglikemia zazwyczaj rozwija się dość wolno. Objawia się:

zawrotami głowy;

głębokim i szybkim oddechem;

pragnieniem;

odwodnieniem;

gorączką;

zapachem acetonu z ust.

Jak mogę pomóc, by nie zaszkodzić?

Udzielając pierwszej pomocy diabetykowi przytomnemu powinno się zadać dwa kluczowe pytania: „Czy jadłeś dzisiaj?” oraz „Czy brałeś dziś leki?”.

Na ich podstawie można wysnuć wniosek czy mamy do czynienia z hiper- czy hipoglikemią.

Z powodu zaburzeń świadomości pacjent może nie być w stanie odpowiedzieć na to pytanie.

W przypadku omdlenia u osoby z cukrzycą zawsze należy wezwać pogotowie.

Skąd wiadomo, czy dana osoba jest chora na cukrzycę?

Poszukaj informacji wśród dokumentów, zobacz czy nosi odpowiednią bransoletkę. Osoba chora na cukrzycę może mieć przy sobie pompę insulinową lub peny oraz słodkie produkty spożywcze (np. baton, napój). Najlepszym znaleziskiem byłby glukometr, który w bardzo szybki sposób wskazałby stężenie glukozy we krwi, co umożliwiłoby szybką pomoc.

Jeśli stężenie glukozy jest zbyt duże, konieczne może być podłączenie kroplówki i insuliny, co wykonuje się w warunkach szpitalnych.

Dlatego zawsze, gdy pacjent nie odzyskuje przytomności w krótkim czasie lub wiesz, że jest chory na cukrzycę, zadzwoń po pogotowie.

