Skąd ten odruch?

Czynniki prowokujące mogą pochodzić z przewodu pokarmowego, być związane z ciążą, infekcją, toksycznym działaniem leków/używek lub chorobą umiejscowioną w ośrodkowym układzie nerwowym (np. guzy mózgu, obrzęk mózgu).

Przyczyną wymiotów, którym towarzyszy biegunka i gorączka, zazwyczaj bywa infekcja.

Bóle głowy oraz nagłe zmiany zachowania w trakcie wymiotów sugerują, że patologia może dotyczyć mózgu – co najważniejsze jest to stan bezpośrednio zagrażający życiu - z tego powodu należy czym prędzej wezwać pogotowie. Zwłaszcza jeśli wymioty i ból głowy poprzedza uraz w obrębie czaszki.

Zawartość żołądka

Nie bez znaczenia jest również treść wymiotów. Jeśli znajdują się w niej niestrawione resztki pokarmu, może to przemawiać za niedrożnością jelit. Wymioty krwiste charakterystyczne są dla krwawienia z przełyku. Jeśli treść jest z kolei fusowata (czarna, strzępkowa) świadczy to o tym, że krew uległa strawieniu przez kwas solny, wydzielany w żołądku, więc najprawdopodobniej tam może być zlokalizowane miejsce krwawienia.

W przypadku, gdy treść wymiotów jest krwista lub fusowata, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem na Izbie Przyjęć, ponieważ krwawienie aktywne jest stanem zagrażającym życiu!

Wymioty a błędnik i skojarzenia

Wyróżnia się również wymioty tzw. błędnikowe, którym towarzyszy szum w uszach oraz zawroty głowy. Zgodnie z nazwą choroba dotyczy błędnika.

Należy również pamiętać o istnieniu wymiotów na tle czynnościowym. Oznacza to, że wymioty są spowodowane samymi skojarzeniami. Jest to bardzo poważny problem np. u pacjentów, którzy byli poddawaniu chemioterapii - leczeniu, które jako powikłanie bardzo często powoduje nudności i wymioty. Duży odsetek pacjentów już po zakończeniu terapii już na same wspomnienie o niej miewał nudności i wymioty! Przemawia to jednoznacznie za tłem psychogennym.

Leczenie

Postępowanie w przypadku wymiotów ma na celu zapobiegnięcie odwodnieniu i zaburzeniu równowagi kwasowo-zasadowej – czyli powstaniu zmian metabolicznych, które potencjalnie mogą być groźne dla życia! Bardzo ważne jest również leczenie przyczyny powstania wymiotów, zwłaszcza jeśli ich powodem jest obrzęk mózgu lub krwawienie do przewodu pokarmowego.

Leki zapobiegające wymiotom

Leczenie przeciwwymiotne stosuje się w rzadkich wypadkach i decyzja o jego wdrożeniu powinna należeć tylko i wyłącznie do lekarza, ponieważ leki przeciwwymiotne wykazują bardzo silne działania niepożądane!

