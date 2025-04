Skrzydlate problemy

Samolot może przerażać, ale jest niedoścignionym środkiem transportu. Zanim wybierzemy się w podróż, dobrze się do niej przygotować. Od tego zależy Nasze zdrowie i dobre samopoczucie. Na co powinniśmy się przygotować podczas lotu? I jak możemy sobie poradzić z niedogodnościami?

Podróż samolotem góruje nad innymi długością przemieszczania się z miejsca na miejsce. Wzbicie się w przestworza różnie może wpływać na Nasz organizm. Gdyby człowiek miał latać z pleców wyrastałyby mu skrzydła. Warto zatem przygotować się na wszelkie ewentualności.

Jet lag, czyli tu dzień, a tam noc

Jet lag jest zjawiskiem przekraczania kilku stref czasowych. Przestawienie się w Naszym organizmie pór dnia może skutkować kłopotami ze snem.

Jak sobie z tym poradzić?

Wyśpij się przed podróżą.

przed podróżą. Noś wygodne ubrania.

Jedz lekkie posiłki , pij duże ilości wody oraz soki owocowe przed lotem.

, pij duże ilości wody oraz soki owocowe przed lotem. Zminimalizuj bądź unikaj kofeiny oraz alkoholu przed, w czasie i po locie.

Gimnastykuj się podczas lotu i po jego zakończeniu. Cenne są w takiej sytuacji ćwiczenia oddechowe i przeciąganie się.

podczas lotu i po jego zakończeniu. Cenne są w takiej sytuacji ćwiczenia oddechowe i przeciąganie się. W nowym miejscu nastaw budzik na zwykłą porę. Jeśli trudności z przebudzeniem – otwórz okno, weź chłodny prysznic lub wyjdź na spacer.

Brak ruchu

Samolot to zamknięta przestrzeń poruszająca się w przestworzach. Zamknięta i ograniczona swoboda ruchów, która wpływa na przepływ krwi w kończynach dolnych. Niestety, może to mieć przykre następstwa: od opuchlizny i zdrętwienia po poważniejsze dolegliwości.

Gdy podróżujemy samolotem przez wiele godzin, siedzimy w wąskim fotelu, mamy niewiele miejsca na wyciągnięcie nóg, a to wszystko może prowadzić do zakrzepów w naczyniach żylnych kończyn dolnych. W skrajnych przypadkach zakrzep może wędrować w krwiobiegu aż do serca lub płuc. Może to spowodować zatory płucne, a co za tym idzie także bóle klatki piersiowej, niewydolność płuc, a w najgorszym wypadku – śmierć.

Żeby uniknąć zakrzepicy, należy:

Zdjąć buty .

. Często poruszać stopami.

Spacerować – w miarę możliwości.

Zmienić pozycję w fotelu.

Pić duże ilości (bezalkoholowych) płynów.

duże ilości (bezalkoholowych) płynów. Nosić w podróży wygodne, luźne ubrania.

Unikać środków nasennych.

Z porady lekarskiej powinny szczególnie skorzystać osoby:

u których wystąpiły już zakrzepy żylne i zatory płucne,

będące po operacji lub urazach,

mające wrodzone zaburzenia krzepnięcia krwi,

mające żylaki,

z nadwagą ,

, cierpiące na choroby nowotworowe,

stosujące terapię hormonalną,

nałogowi palacze ,

, kobiety w ciąży.

Problem z uszami

Zatykanie się i ból uszu to skutek zmian ciśnienia w kabinie samolotu. Problem występuje najczęściej podczas startowania i lądowania.

Jak mu zapobiec bądź go zminimalizować?

Jak najczęściej ziewać i przełykać ślinę.

Zatkać nos , po czym łagodnie wypuścić powietrze przez nos.

, po czym łagodnie wypuścić powietrze przez nos. Żuć gumę.

Jeżeli cierpimy na zapalenie uszu, nosa lub zatok, powinniśmy unikać podróżowania samolotem. Wszelkie tego typu dolegliwości podczas lotu mogą się nasilić.

Niedobrze mi…

Samolot wzbija się w przestworza, tracisz ze swojego pola widzenia horyzont ziemi i czujesz, że wszystko, co zjadłeś, podchodzi Ci do gardła? Choroba lokomocyjna może uprzykrzyć czas lotu. Chorują na nią najczęściej dzieci i osoby starsze, ale jeżeli już Cię dopadnie… W aptekach mamy kilka leków na tę dokuczliwą dolegliwość. Jeżeli wiemy, że choroba lokomocyjna Nas dopadnie, warto z nich skorzystać.

Co jeszcze możemy zrobić?

Nie najadać się ani przed lotem, ani w jego trakcie.

ani przed lotem, ani w jego trakcie. Wybrać miejsce przy oknie i wpatrywać się w krajobraz na zewnątrz.

Nie czytać .

. Ustawić „na maksa” nawiew powietrza.

Ciśnienie, powietrze i wilgotność

Ciśnienie w przestworzach jest niższe od tego na powierzchni ziemi. Zdrowi ludzie dobrze je znoszą, ale osoby z zaburzeniami układu krążenia lub oddechowego powinni, przed lotem, skonsultować się z lekarzem.

Samolot to pomieszczenie zamknięte. Otwarcie okna, w celu wpuszczenia świeżego powietrza, nie jest możliwe. Tu wchodzi w grę jedynie filtrowanie powietrza, co pozwala na jego wymianę 20–30 razy na godzinę. Filtry powietrza wyłapują wszystkie bakterie i większość wirusów.

Wilgotność w samolocie wynosi około 20%. Przy tak niskim nawilżeniu powietrza człowiek odczuwa suchość w ustach, nosie i oczach. Przy dłuższej podróży może to być ogromny dyskomfort.

Co możemy zrobić, aby go zmniejszyć?

Pić dużo napojów zarówno przed, jak i po podróży.

dużo napojów zarówno przed, jak i po podróży. Unikać alkoholu i produktów zawierających kofeinę.

Stosować kremy nawilżające.

Głód nikotynowy

Wybierający się w daleką podróż samolotem palacze mają trudny orzech do zgryzienia. Nie dość, że w zamknięciu, nie dość, że z ograniczoną możliwością ruchu, to jeszcze przy bezwzględnym zakazie palenia papierosów.

Podróż chociażby do Australii może okazać się męką, wzbudzać jak najgorsze emocje, prowadzić do frustracji i chęci rozładowania gniewu. Zanim zamkniemy się w sobie i będziemy niczym bomba, która w każdej chwili może wybuchnąć, spróbujmy i z tym sobie poradzić.

Oto kilka sposobów:

Żuj gumę.

Używaj plastrów nikotynowych .

. Korzystaj z łagodnych środków uspakajających.

