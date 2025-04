Spis treści:

W aptekach można kupić preparat do samodzielnego wypełniania ubytków, tzw. domową plombę, a właściwie tymczasowe wypełnienie zęba. Stosuje się je w przypadku braku możliwości pilnego przyjęcia w gabinecie stomatologicznym.

Domowa plomba to preparat stomatologiczny, który umieszcza się samodzielnie w ubytku w zębie po to, aby ochronić wrażliwe miejsce przed bakteriami, resztkami jedzenia, drażniącymi czynnikami, takimi jak ciepło czy zimno, albo po to, żeby zabezpieczyć policzki i język przed ostrymi krawędziami szkliwa, gdy doszło np. do ukruszenia zęba.

Preparat ma formę pasty (np. na bazie tlenku cynku), który może mieć właściwości bakteriobójcze, łagodnie przeciwbólowe i ułatwiające gojenie. Masa jest nakładana w miejsce ubytku, po czym należy zagryźć zęby, aby wypełnienie dopasowało się do zgryzu, i poczekać minutę. Masa twardnieje tworząc "plombę".

Domowa plomba nie jest rozwiązaniem długotrwałym. Może wypełniać ząb przez maksymalnie miesiąc, a najlepiej jak najkrócej, do czasu wizyty u stomatologa.

Tymczasowe wypełnienie zęba może się przydać, kiedy nie ma możliwości szybkiego kontaktu z dentystą, np. podczas weekendu, wyjazdu służbowego albo wakacji w innym kraju, gdy:

wypadła plomba,

ząb się ukruszył i ma ostre krawędzie, które ranią inne tkanki.

Dzięki temu ząb i okoliczne miejsca zostaną zabezpieczone do czasu wizyty u dentysty.

Sprawdź: Jak zatruć zęba w domu?

Domowej plomby do zęba nie można stosować na odsłoniętą miazgę lub kiedy rozwinął się stan zapalny miazgi, w przypadku bardzo dużych ubytków, silnego bólu zęba lub dużej ruchliwości zęba. W takich sytuacjach trzeba szybko zgłosić się do dentysty.

Gdy w zębie są resztki pokarmu, to zamknięcie go może doprowadzić do stanu zapalnego i zakażenia. Dlatego mimo takiej awaryjnej plomby, trzeba iść do stomatologa jak najszybciej.

A może lepiej zrezygnować z tymczasowego wypełnienia, gdy wypadła nam plomba i poczekać do czasu wizyty u dentysty? Czas, w którym nie mamy w ubytku plomby, powinien być ograniczony do minimum. Odkryte wrażliwe tkanki zębowe są narażone na zakażenie, na dostanie się do środka bakterii i resztek jedzenia. Takie miejsce zawsze należy możliwie szybko zabezpieczyć. Najlepiej oczywiście udać się do stomatologa, który zrobi to profesjonalnie, właściwie oczyści tkanki i użyje trwałych materiałów, jednak jeśli nie jest to możliwe, to domowa plomba jest rozwiązaniem polecanym.

Domowa plomba kosztuje około 35 zł i można ją kupić w aptece. Jest to preparat gotowy do użytku i można stosować go na zębach stałych i mlecznych.

