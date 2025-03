Spis treści:

Dzwonkówka trująca (łac. Entoloma sinuatum) jest to silnie trujący gatunek grzyba należący do rodziny dzwonkówkowatych. Można na nią trafić w okresie od maja do jesieni. Inne jej nazwy to wieruszka zatokowata, wieruszka ciemna, wieruszka sinawa, bedłka sinawa, bedłka trująca, bedłka zatokowata.

fot. Dzwonkówka trująca / iStock by Getty Images, PlazacCameraman

Dzwonkówka trująca to grzyb blaszkowy. Kapelusz ma średnicę 5-20 cm, jest półkolisty u młodych okazów z podwiniętymi brzegami, potem wypukły, a u starszych grzybów - płaski. Jest gładki, błyszczący i białawy, kremowy lub szary z łatwo odchodzącą skórką.

Blaszki początkowo białe, z czasem stają się różowe lub czerwone, przy trzonie zatokowato wycięte (stąd nazwa wieruszka zatokowata). Trzon jest biały lub jasnożółty, nie ma pierścienia. Miąższ biały i błyszczący, nie zmienia koloru po ułamaniu lub przekrojeniu. Smak i zapach opisywane jako mączne lub ogórkowe.

Nie występuje w Polsce zbyt często. Jeżeli już się pojawia, to na terenach górzystych i w lasach liściastych, głównie pod bukami, grabami i dębami. Preferuje stanowiska ciepłe i wilgotne, polany leśne, pastwiska. Rośnie częściej na glebach gliniastych i wapiennych, pojedynczo lub w grupach.

fot. Dzwonkówka trująca / iStock by Getty Images, Magdevski

Szacuje się, że zjedzenie dzwonkówki trującej jest odpowiedzialne za 10% zatruć grzybami w Europie. Spożycie grzyba powoduje dolegliwości żołądkowo-jelitowe, które pojawiają się w ciągu 2 godzin od spożycia i obejmują:

ból brzucha,

wymioty,

biegunka,

osłabienie,

ból głowy,

czasami zaburzenia nastroju, majaczenie.

Dolegliwości zatrucia dzwonkówką są bardzo nieprzyjemne i trwają do 48 godzin. Spożycie większych ilości tych grzybów może spowodować nawet zatrucie zagrażające życiu.

W przypadku podejrzenia zatrucia dzwonkówką trującą należy jak najszybciej wezwać pogotowie lub udać się do szpitala. Jest to silnie trujący grzyb i nie wolno zwlekać z udzieleniem pomocy.

Polecane jest prowokowanie wymiotów w ciągu godziny od zjedzenia grzybów. Wczesne podanie węgla aktywnego jest pomocne, ponieważ wiąże toksyny i ułatwia ich usuwanie zanim trafią do krwiobiegu. Lekarze zalecają też zabezpieczenie wymiocin do późniejszych badań, które pozwolą ustalić dokładne źródło zatrucia.

W trakcie pobytu w szpitalu terapia zależy od nasilenia choroby. Zwykle podawane są płyny, leki rozkurczowe i leki chroniące wątrobę przed uszkodzeniem. Czasem konieczna jest dializoterapia, a w najcięższych przypadkach przeszczepienie wątroby.

Młode okazy dzwonkówki trującej można pomylić z pieczarkami oraz jadalnym grzybem – gęśnicą wiosenną (łac. Calocybe gambosa).

Poza tym dzwonkówka trująca przypomina inne grzyby, w tym szczególnie:

dzwonkówkę tarczowatą,

dzwonkówkę gwiaździstozarodnikową,

lejkówkę szarawą,

wodnichę gładką.

Różni się od wymienionych gatunków uwypukleniem na kapeluszu (widoczny u starszych okazów) i różowawym zabarwieniem blaszek.

