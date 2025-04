Padaczka to jedna z najczęstszych chorób neurologicznych – według szacunków choruje na nią od 300 do 400 tysięcy Polaków. Może mieć rozmaite podłoże, chociaż do tych najczęstszych zalicza się urazy głowy, uszkodzenia okołoporodowe i choroby naczyniowe mózgu. Z racji tego, że jest to choroba tak popularna, istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy świadkiem ataku padaczkowego. Co wtedy robić, a czego unikać?

Napad padaczkowy – pierwsza pomoc

Podstawą pierwszej pomocy w przypadku napadu padaczkowego jest przypilnowanie, by chory nie zrobił sobie krzywdy, na przykład poprzez uderzanie głową o podłogę. Należy postarać się go uspokoić i ułożyć na boku w bezpiecznej pozycji. Dzięki temu osoba, która ma napad, nie zakrztusi się. Jeśli takie ułożenie nie jest możliwe, zostawmy chorego na plecach.

Takiej osobie warto też ułatwić oddychanie, rozpinając jej pasek czy kołnierz koszuli, jak również ochronić ją przed urazami i pokaleczeniem.

Istnieje też kilka zachowań, które błędnie są uważane za właściwe, a których pod żadnym względem nie powinniśmy praktykować, gdy próbujemy pomóc osobie mającej napad padaczkowy. Jakie? Zobaczcie w naszej galerii.

