Alarm przeciwpożarowy – poważne zagrożenie

Osoba, która widzi zagrożenie, np. pożar, włącza alarm pożarowy (by poinformować innych przebywających w budynku o zagrożeniu) i dzwoni po służby ratownicze, które oprócz wysłania straży pożarnej, policji i karetek pogotowia mogą dać pomocne instrukcje dotyczące przeprowadzenia ewakuacji.

Potraktuj alarm poważnie i nie dzwoń na policję, by upewnić się, czy to prawda.

Rozwaga i opanowanie

Podczas ewakuacji zachowaj spokój. Może to okazać się prostsze w teorii niż w praktyce, jednak nerwowe ruchy czy taranowanie współtowarzyszy w opresji nie pomogą Ci szybciej wydostać się z pomieszczenia.

Idź szybko, ale nie biegnij. Rozejrzyj się dookoła i pomóż osobom, które wymagają pomocy przy ewakuacji.

Pierwsze kroki

W przypadku alarmu lepiej nie wracać się po cenne przedmioty czy kurtkę. Jednak jeśli możesz bezpiecznie opuścić pomieszczenie, wyłącz przedmioty elektryczne, zostaw zapalone światła i zamknij drzwi oraz okna.

Jeśli Twoje ubranie zapali się, nie biegaj, ponieważ przyspiesza to tylko rozniecenie się ognia! Zamiast tego połóż się na podłodze i przekręcaj się dookoła – takie działanie zwiększa szanse na ugaszenie ognia.

Drogi pomocne, drogi niezalecane

W wielu budynkach są drzwi przeciwpożarowe – schronienie się za nimi jest bezpieczne przez czas, jaki jest niezbędny dla ewakuacji. Są one na tyle grube i nieprzepuszczalne dla ognia, że możesz czuć się za nimi bezpiecznie.

Pamiętaj, by nigdy nie używać wind! Dlaczego? Po pierwsze: winda może się zapalić i zatrzymać, a po drugie: przekazuje ona dym i ogień do innych części budynku i tym samym powoduje zagrożenie dla innych osób. Zamiast windy użyj schodów ewakuacyjnych i pomagaj osobom, które mają z tym problem.

Kiedy wyjdziesz z budynku, znajdź najbliższy punkt zbiórki (zazwyczaj są one niedaleko budynków). Pozwoli to strażakom podjąć sprawne działanie.

Sytuacje szczególne

Wyjdź z budynku, nawet jeśli alarm ustał podczas Twojej ewakuacji.

Jeśli nie możesz wyjść, bo wszystkie wyjścia są zatarasowane, połóż się i czołgaj się w razie potrzeby po podłodze, ponieważ w ten sposób będziesz dostarczać organizmowi więcej czystego powietrza (ciepłe i brudniejsze powietrze przemieszcza się do góry).

Jeśli masz przy sobie telefon, wykręć numer do służb ratowniczych, by poinformować w której części budynku mają Cię szukać.

W przypadku alarmu bombowego zachowanie powinno być podobne, jednak wówczas możliwe jest używanie wind. Pierwsze w kolejności są jednak osoby niepełnosprawne, chore oraz kobiety w ciąży.