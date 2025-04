Zagrożenie



Najczęściej w wyniku niewłaściwego postępowania z fajerwerkami dochodzi do oparzeń rąk, twarzy. Istnieje też ryzyko utraty palców, a nawet całej ręki. Może dojść również do poparzenia górnych dróg oddechowych, poszarpania, rozerwania poszczególnych części ciała... W przypadku oderwania palców należy pogodzić się z ich amputacją. Trzeba jak najszybciej zgłosić się do lekarza, który oczyści ranę. Ten rodzaj ran jest bardzo trudny w leczeniu. W ciało wbija się bowiem proch, odłamki petardy.

Może zdarzyć się również pogorszenie wzroku, uszkodzenie oka. Do takich wypadków dochodzi najczęściej wtedy, gdy nachylamy się nad petardą, by ją odpalić lub nad tzw. niewypałem. Wówczas może dojść do termicznego oparzenia. Odłamek petardy może przebić ścianę gałki ocznej, skutkiem czego są nieodwracalne zmiany w oku. Mianowicie krwotok, uszkodzenie soczewki lub/i rogówki, odwarstwienie siatkówki, przebicie tylnej ściany gałki ocznej. W wyniku uszkodzenia oka najczęściej mamy do czynienia z utratą wzroku i nie może przed tym uchronić nawet szybko udzielona fachowa pomoc.

Przeczytaj: Oparzenia - Celsjusz wypisany na skórze

Reklama

Postaw na bezpieczeństwo



Zawsze znajdzie się grupa osób, które nad bezpieczeństwo przekładać będą oszczędność i zdecydują się na kupno tanich petard z niepewnego źródła. Być może przy ich odpalaniu nic się nie stanie, ale lepiej nie ryzykować. Taka pozorna oszczędność pieniędzy może skutkować poważnym uszczerbku zdrowia i być może wydaniu pieniędzy na leczenie. Dlatego też pamiętaj, by:

kupować petardy u sprawdzonych sprzedawców;

zawsze sprawdź, czy na opakowaniu towaru znajduje się instrukcja obsługi w języku polskim;

na opakowaniu powinna znajdować się nazwa producenta lub importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży, jak również data przydatności, nr klasy produktu (I, II, III – ten ostatni widnieje tylko na produktach przeznaczonych do imprez masowych).

Nie pozwól, by twoje dziecko samo kupowało petardy i je następnie odpalało. Co prawda w Polsce sprzedaż wyrobów pirotechnicznych osobom poniżej 18 roku życia jest zakazana, ale mogą znaleźć się osoby, które nie będą tego przepisu przestrzegać.

O tym pamiętaj!



Niby wszyscy wiemy, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i powinniśmy rozsądnie postępować odpalając petardy. Co jednak powinniśmy zrobić? Oto kilka porad:

zawsze przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi, nawet jeśli masz już doświadczenie w odpalaniu petard;

nigdy nie odpalaj petard w pobliżu przedmiotów, obiektów łatwopalnych, jak las, stodoła, słoma, etc.;

nie wolno odpalać petard w zamkniętych pomieszczeniach;

odejdź od grupy zebranych osób na bezpieczną odległość i dopiero wtedy odpal petardę;

nie odpalaj fajerwerków na balkonie, dachu, ani trzymając je w ręku;

nie podchodź i nie próbuj ponownie odpalić petardy, która nie wybuchła;

nie pochylaj się nad petardą – unikniesz w ten sposób m.in. poparzenia twarzy;

po odpaleniu petardy odsuń się od niej na odległość co najmniej dziesięciu metrów.

Nigdy nie próbuj robi samodzielnie fajerwerków, ani modyfikować tych, które kupiłeś.

Przeczytaj: Jak schładzać oparzenia?

Jak pomóc poszkodowanemu?



W wyniku niewłaściwego obchodzenia się z petardami może dojść do zapalenia się odzieży, a nawet włosów. W takiej sytuacji nie wolno przede wszystkim biegać, co mogłoby przyczynić się do rozprzestrzeniania się ognia. Należy położyć się na ziemi, tarzać się, zdusić płomienie np. kocem, kurtką.

W przypadku wystąpienia oparzenia należy:

schłodzić dane miejsce wodą (może być też np. mleko, jeśli nie mamy wody pod ręką), ale tylko w przypadku lekkiego oparzenia;

należy zdjąć pierścionki, jeśli doszło do lekkiego oparzenia rąk;

nie zdejmować ubrania, które przykleiło się do oparzonego ciała (ciężkie oparzenia);

(ciężkie oparzenia); Nie wolno smarować oparzonych miejsc kremami, maściami, gencjaną, etc. Zastosowanie wspomnianych preparatów może utrudniać leczenie (np. oczyszczenie rany), powodować przykurcz skóry oraz pojawianie się nieestetycznie wyglądających blizn;

nie wolno przebijać pęcherzy, jeśli się pojawiły w oparzonym miejscu;

nie wolno dotykać oparzonego miejsca;

warto oparzone miejsce (jeśli jest odkryte, jak np. ręka) osłonić specjalnymi jałowymi lub hydrożelowymi opatrunkami.

Oto rady, jak postąpić, gdy mam do czynienia z:

amputacją – należy przede wszystkim zatamować krwawienie i niezwłocznie wezwać pogotowie . Nie należy stosować opaski uciskowej powyżej rany w przypadku amputacji dłoni, palca. W takiej sytuacji na kikut zakładamy grubą warstwę czystych materiałów i unosimy go do góry, o ile jest to możliwe.

. Nie należy stosować opaski uciskowej powyżej rany w przypadku amputacji dłoni, palca. W takiej sytuacji na kikut zakładamy grubą warstwę czystych materiałów i unosimy go do góry, o ile jest to możliwe. Krwawieniem kończyn – można je zatamować na kilka sposobów, tj. założenie opatrunku uciskowego, ucisk ręczny oraz uniesienie kończyny.

Dostaniem się opiłków lub innych ciał obcych do oka – w takim przypadku można przepłukać oko chłodną bieżącą wodą. Lekarze zalecają jednak, by w przypadku uszkodzenia oka na skutek wybuchu petardy jak najszybciej zawieźć poszkodowanego do szpitala i nawet nie czekać na karetkę.

Reklama

Niezależnie od stopnia oparzenia należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Jest to konieczne również w przypadku problemów ze wzrokiem, ciężkich ran spowodowanych petardami, amputacjami, etc.