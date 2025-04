Spokojnie, to tylko wyjazd!



Drogi rodzicu, celem tego artykułu nie jest wystraszenie Cię ani doprowadzenie do stanu, w którym będziesz się zastanawiał, czy warto posyłać dziecko na ferie zimowe. Warto. Mądry rodzic to jednak rodzic przezorny, czyli taki, który zawczasu jest przygotowany na to, co podczas takiego wyjazdu może się przydarzyć i – co bardzo istotne – potrafi również ostrzec przed niepożądanymi wydarzeniami swoją pociechę.

Przygotowania do wyjazdu dziecka zależą od tego, czy malec będzie pod Twoją opieką, czy też wyjeżdża z grupą zorganizowaną (np. na obóz).

Zacznijmy od opcji pierwszej.

Wypadki chodzą po ludziach, czyli Ty i dziecko na feriach

Co roku na stokach dochodzi do wielu mniej lub bardziej groźnych wypadków z winy narciarzy lub snowboardzistów. Niemiłe zdarzenia, takie jak zwichnięcie nogi lub uraz głowy, mogą się też przydarzyć w trakcie zimowego spaceru, jazdy na łyżwach, a nawet lepienia bałwana lub rzucania się śnieżkami.

Jak postępować, gdy przydarzą się naszemu dziecku?

O tym, jak rozpoznać dany uraz i jak postępować, dowiesz się z poniższej tabelki.

Jedziesz z dzieckiem? Spakuj apteczkę!



Aby być przygotowanym na każdą ewentualność, spakuj do torby apteczkę pierwszej pomocy.

W apteczce powinny się znaleźć przede wszystkim:

gaza i bandaże;

plastry z opatrunkiem (różnej wielkości);

plaster bez opatrunku;

kompresy jałowe;

woda utleniona i gencjana;

spirytus salicylowy;

leki, jeśli jakieś dziecko zażywa;

maści na stłuczenia i urazy;

nożyczki;

termometr.

Moja Ty cebulko!

Co robić, by dziecko nie zmarzło i nie nabawiło się odmrożeń? Ubierz je na cebulkę. Podkoszulek, koszulka, bluza, kurtka… Jeśli dziecko się rozgrzeje, a Ty uznasz, że jest na tyle ciepło, by się rozebrało, zawsze będzie mogło zdjąć z siebie jakąś część garderoby. Poza tym takie warstwowe ubranie będzie izolowało malca od zimna.

Nie zapomnij, by spakować dziecku na zimowy wyjazd rękawiczki, czapkę, szalik i coś, co będzie mogło założyć pod spodnie (rajstopy, legginsy lub rajtuzy). Kluczową rolę odgrywają też buty: muszą być ciepłe, nieprzemakalne, grube i wygodne. Na tyle obszerne, by można było założyć je na grubą skarpetę. Najlepiej, jeśli są to tzw. trapery, czyli buty z grubą, przyczepną podeszwą, która zapobiega ślizganiu się po śniegu.

Jeśli dziecko wyjeżdża bez Ciebie…

Każdy rodzic odczuwa pewien dyskomfort na myśl, że jego pociecha będzie przebywać pod opieką obcej osoby – w dodatku wiele kilometrów poza domem. Upewnij się więc, czy obozowi wychowawcy, którzy będą zajmować się Twoim dzieckiem, mają do tego stosowne uprawnienia.

Przygotuj też dziecko na ewentualne (opisane wcześniej) niebezpieczeństwa na stoku czy podczas zimowych wędrówek. Uczul je, by było ostrożne i słuchało swoich opiekunów. Pokaż mu, jak powinno się ubrać na stok lub wycieczkę i wyjaśnij, dlaczego należy w zimie nosić rękawiczki i czapkę.

Wspomnij, by było grzeczne. Zaznacz przy tym, że nie należy rzucać śnieżkami do kogoś, kto sobie tego nie życzy, a także, że nie wolno nacierać nikogo śniegiem (ani wrzucać go nikomu za kołnierz!).

Jeśli Twój malec lubi zabawę na sankach, poucz go, by wybierał łagodne stoki, na których nie rosną drzewa. Przypomnij mu, że po zjechaniu trzeba wstać z sanek i ustąpić miejsca innych zjeżdżającym.

Jeśli Twoje dziecko będzie jeździć na nartach, koniecznie kup mu kask. Przestrzeż je, by jeździło tylko po wyznaczonych trasach i uważało na innych zjeżdżających.

Jeśli zaś Twoje dziecko planuje jazdę na łyżwach, powiedz mu, aby zawsze dokładnie je sznurowało. Sznurówki nie mogą zwisać po bokach – warto włożyć je do wewnątrz butów.

Jeśli nauczymy nasze dzieci odpowiedniego postępowania w czasie zimowych zabaw, a także tego, by uważało na innych uczestników zimowych harców, mamy większą pewność, że i ono będzie bardziej bezpieczne!