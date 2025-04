Czym jest folia termiczna?



Inne nazwy folii termicznej to:

folia NRC,

folia izotermiczna,

koc ratunkowy,

koc przeciwwstrząsowy.

Jest ona cienką metalizowaną płachtą wykonaną z tworzywa sztucznego. Stanowi jeden z obowiązkowych elementów wyposażenia apteczki samochodowej. Jej typowe wymiary wynoszą 210x160 cm, a waga 62 g. Po złożeniu ma wielkość kartki A6.

Folia NRC ma swoje zastosowanie w ratownictwie, turystyce, wspinaczce – w tym w ekstremalnych warunkach. Jej zastosowanie zmniejsza ryzyko możliwości wychłodzenia organizmu.

Wychładzanie organizmu, czyli sytuacja kryzysowa



Człowiek dzięki temu, że jest organizmem homotermicznym, jest w stanie utrzymywać stałą temperaturę ciała, jeżeli temperatura otoczenia wynosi od 0 do 50°C. Przetrwanie w niższych temperaturach możliwe jest m.in. dzięki odzieży.

Utrata ciepła z organizmu może odbywać się w wyniku parowania, przewodzenia, konwekcji lub promieniowania cieplnego:

parowanie polega na poceniu się;

polega na poceniu się; przewodzenie , inaczej nazywane kondukcją, następuje w momencie kontaktu ciała z zimniejsza powierzchnią;

, inaczej nazywane kondukcją, następuje w momencie kontaktu ciała z zimniejsza powierzchnią; konwekcja polega na oddawaniu przez organizm ciepła podczas ruchu powietrza wokół powierzchni ciała;

polega na oddawaniu przez organizm ciepła podczas ruchu powietrza wokół powierzchni ciała; promieniowanie cieplne (krótkofalowe i długofalowe) polega na wymianie energii z otoczeniem.

Szczególnej ochrony przed utratą ciepła potrzebują osoby, które uległy zaburzeniom mechanicznym, które mogą być wywołane przez chorobę, uraz lub chirurgiczną interwencję i wymagają– nawet w temperaturze, w jakiej organizm człowieka nie potrzebuje dodatkowej ochrony – regulacji z zewnątrz (przez izolację termiczną, chłodzenie lub ogrzewanie).

Jak odpowiednio użyć koca ratunkowego?



W zależności od tego, czy poszkodowany potrzebuje ochrony przed wychłodzeniem organizmu czy przed jego przegrzaniem, folii używa się w nieco inny sposób.

Aby zapewnić poszkodowanemu ochronę przed wyziębieniem, należy przykryć go w taki sposób, by folia kolorem srebrnym przylegała do ciała, a kolorem złotym była zwrócona do góry. Złota metalizacja została skonstruowana tak, by pochłaniała promienie cieplne i przekazywała je do wnętrza.

Aby zapewnić poszkodowanemu ochronę przed przegrzaniem (np. przy udarze słonecznym), należy przykryć go w taki sposób, by kolorem złotym folia przylegała do ciała, a kolorem srebrnym do góry. Srebrna metalizacja odbija ciepło i nie pozwala mu przeniknąć do ciała umieszczonego pod nią.

Dlaczego warto mieć folię termoizolacyjną?



Główne zalety folii termoizolacyjnej to:

ochrona organizmu zarówno przed wychłodzeniem, jak i przed przegrzaniem organizmu;

organizmu zarówno przed wychłodzeniem, jak i przed przegrzaniem organizmu; niska cena (mimo że jest ona przeznaczona do jednorazowego użytku);

prosta technika okrywania (srebrna strona do ciała – ochrona przed utratą ciepła, złota strona do ciała – ochrona przed przegrzaniem organizmu);

(srebrna strona do ciała – ochrona przed utratą ciepła, złota strona do ciała – ochrona przed przegrzaniem organizmu); niewielkie rozmiary.

