Gadżety w trosce o twoje bezpieczeństwo na stoku

Przygotowanie do sezonu zimowego to podstawa

Każdy doświadczony narciarz wie, że rozpoczęcie sezonu narciarskiego powinno być poprzedzone odpowiednimi przygotowaniami. Niezwykle ważne przed wyruszeniem na stok jest zbudowanie odpowiedniej kondycji i formy fizycznej. Zapobiega to bolesnym urazom i kontuzjom, pozwala też dłużej cieszyć się przyjemnością z jazdy.

Podczas aktywnego urlopu na stoku warto jednak pamiętać też o różnorodnych akcesoriach i gadżetach, które mogą ułatwić i umilić nam czas wypoczynku na śniegu, jak i zwiększyć nasze bezpieczeństwo, niekiedy nawet ratując życie.

Reklama

Odpowiedni sprzęt i ubiór naszą tarczą ochronną na stoku

Obecnie na rynku dostępnych jest wiele funkcjonalnych rozwiązań, które mogą istotnie podnieść komfort jazdy. Odpowiedzialny narciarz/snowboardzista powinien zadbać przede wszystkim o dobry sprzęt - odpowiednio dopasowane narty czy deska, dostosowane do typu i stylu jazdy. O właściwym doborze nart decyduje wzrost i waga właściciela sprzętu, jego płeć, umiejętności, a także styl jazdy. Muszą być spełnione także wszelkie wymagane normy bezpieczeństwa.

Warto wiedzieć: Plan działania na zimę

Ważnym elementem przygotowań jest zakup odpowiedniego ubrania, które chroni przed chłodem, wiatrem i wilgocią, nie krępując ruchów. Uprawianie sportów zimowych niesie ze sobą ryzyko kolizji lub groźnego upadku, dlatego należy zadbać o właściwą ochronę głowy na stoku.

O kasku powinny pamiętać nie tylko dzieci, początkujący narciarze, czy osoby uprawiające narciarstwo ekstremalne. Obecnie kaski posiadają również wiele dodatkowych funkcji, jak możliwość zamontowania zestawu bluetooth umożliwiającego odebranie telefonu, czy nagranie filmu uwieczniającego naszą jazdę poprzez montaż niewielkiej kamery.

Kolejnym ważnym elementem wyposażenia narciarza czy snowboardzisty są gogle lub okulary przeciwsłoneczne. Zapobiegają one urazom oczu przez odbicie światła od śniegu i lodu, chronią przed wiatrem i mrozem oraz promieniami UV.

Reklama

Gadżety w trosce o twoje bezpieczeństwo na stoku

Niezwykle praktycznym gadżetem fana sportów zimowych są urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą. Za pomocą skilockera możemy przypiąć nasz sprzęt metalową linką, na przykład do stojaka, zabezpieczając go dodatkowo kilkucyfrowym szyfrem. Urządzenie to jest niewielkie i poręczne, a skutecznie odstrasza złodziei i pozwala w pełni cieszyć się czasem spędzanym poza stokiem.

Na nartach nie rozstajemy się z wykorzystywanymi na co dzień urządzeniami do komunikacji, dlatego też warto pamiętać, aby przed urlopem zainstalować na nich odpowiednią aplikację i upewnić się o dostępie do GPS. Dzięki tym funkcjonalnościom możemy uzyskać informację o parametrach naszej jazdy, poprzez wyświetlenie danych o prędkości i pokonanej odległości. Co ważne, pomagają one odnaleźć właściwą drogę gdy się zgubimy oraz szybko uzyskać pomoc odpowiednich służb ratunkowych.

Zwróć uwagę: Odmrożenia, czyli zimno, zimniej, najzimniej

Źródło: materiały prasowe Diners Club International/mm