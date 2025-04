Gdy brak tchu – zaburzenia oddychania

Oddychanie jest tak naturalne, że na co dzień nawet go nie zauważamy. Dopiero gdy zaczyna nam brakować tchu, zaczynamy zdawać sobie sprawę, co mamy do stracenia. Głównym objawem takich zaburzeń jest duszność. Może ona sygnalizować pewne choroby, będące zagrożeniem dla życia.