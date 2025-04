Jeśli regularnie przyjmujemy jakieś leki, to w zagraniczną podróż zabierzmy ich tyle, żeby starczyło nam ich na cały okres pobytu, a nawet nieco więcej (na wypadek przedłużenia urlopu). Można oczywiście poprosić lekarza o wypisanie dodatkowej recepty, ale musimy wcześniej sprawdzić, czy w kraju, do którego się wybieramy, będzie ona honorowana.

Ważne jest także, by zabierać ulotki dołączone do naszych leków, aby w razie potrzeby móc sprawdzić np. działania niepożądane lub interakcje.

Podróż samolotem

Jeśli będziemy podróżować samolotem, pamiętajmy, by leki pierwszej potrzeby mieć w bagażu podręcznym. Sprawdźmy też u przewoźnika, jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc wnieść na pokład leki. Nie będzie z tym problemu (niezależnie od ilości leku), jeśli chodzi o preparaty na receptę w formie płynnej, w oryginalnych opakowaniach. Jednak już w przypadku leków dostępnych bez recepty w postaci płynnej, w oryginalnych opakowaniach jest inaczej - nie można ich wnieść na pokład samolotu więcej niż 100 ml.

Chorzy na cukrzycę

Jeśli cierpimy na cukrzycę, możemy mieć przy sobie na pokładzie samolotu igły insulinowe, ale pod warunkiem, że mamy też insulinę lub orzeczenie lekarskie potwierdzające, że stale przyjmujemy ten lek. Większość dostępnych insulin można przechowywać poza lodówką maksymalnie 28 dni. Można też zainwestować w specjalny termos do przewozu insuliny. Cukrzycy powinni zabrać w podróż również glukometr oraz paski do sprawdzania poziomu glukozy we krwi.

Podróż samochodem

Wybierając się w podróż zagraniczną samochodem, sprawdźmy, czy nasza apteczka samochodowa spełnia normy obowiązujące w danym kraju. Pamiętajmy również, że według norm europejskich, w apteczce samochodowej nie przewozimy żadnych leków.

Egzotyczna podróż

Jeśli planujemy egzotyczną podróż, powinniśmy sprawdzić, jakie są obowiązkowe i zalecane szczepienia ochronne.

Wyruszając do kraju o innej niż nasza florze bakteryjnej, powinniśmy zabrać ze sobą preparaty probiotyczne, które nie wymagają przechowywania w lodówce. Zacznijmy je przyjmować kilka dni przed wyjazdem i róbmy to przez cały czas pobytu. Probiotyki pomogą nam uniknąć zatruć pokarmowych i odnowić florę bakteryjną, jeśli będziemy przechodzić biegunkę.

W dalekich wyprawach z pewnością przydadzą się nam środki do odkażania wody, a także wilgotne chusteczki do czyszczenia brudnych rąk i do higieny intymnej.

