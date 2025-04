Jak dochodzi do obrażeń oczu?

Najczęściej zdarza się to podczas prac, gdy drobne elementy mogą dostać się do oka, np. w trakcie szlifowania, wiercenia, pracy z młotkiem, praca w warsztatach samochodowych lub przy cięciu płytek ceramicznych. Większość obrażeń gałki ocznej, gdy ciało obce wbije się w rogówkę lub spojówkę, nie jest groźne i nie powoduje istotnego uszkodzenia wzroku.

Polecamy: Urazy zamkniętej gałki ocznej

Jak pomóc poszkodowanemu?

Najpierw należy wypłukać ranę solą fizjologiczną. Następnie oceń rozmiar i lokalizację uszkodzenia. Jeśli ciało obce tkwi w załamku spojówki lub w spojówce tarczkowej, usuń je (wypłucz lub użyj do tego wacika nawiniętego na pałeczkę). Jeśli natomiast masz do czynienia z ciałem obcym wewnątrzgałkowym – nie usuwaj go (nawet jeśli wystaje on z gałki ocznej).

W dalszej kolejności należy zabezpieczyć gałkę oczną opatrunkiem. Gdy masz do czynienia z wbitym w oko głęboko przedmiotem, postaraj się, by się on nie przemieszczał, a w tym celu zasłoń także drugie oko poszkodowanego, by uniknąć współruchów gałek ocznych.

Poszkodowany nie powinien samodzielnie się poruszać. Poproś go więc, aby usiadł i spokojnie poczekał na przyjazd pogotowia.

Pamiętaj: jeśli w oku tkwi mały przedmiot (może to być np. piasek, muszka, opiłek żelaza), nie pozwól, by poszkodowany je pocierał!

Reklama

Jak skutecznie przemyć oko?

W przypadku urazu nalej czystą wodę do miski, a następnie poproś poszkodowaną osobę, aby zbliżyła twarz do wody. Oko powinno szczelnie do niej przylegać. Wówczas poszkodowany powinien szybko otwierać zamykać powieki – tak, jakby mrugał.

Polecamy: Hipoglikemia - gdy spada poziom cukru

Nie usuwaj tkwiącego w oku przedmiotu za pomocą chusteczki, ponieważ może to spowodować dodatkowe podrażnienia delikatnych tkanek. Sytuacją wyjątkową jest taka, gdy dostrzeżesz ciało obce na brzegu oka lub po wewnętrznej stronie powieki. Należy wówczas zgiąć chusteczkę, zwilżyć ją wodą i za jej pomocą spróbować wyciągnąć je z oka. Potem przemyj je jeszcze wodą.