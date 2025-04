GOPR – Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe



Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, czyli GOPR, powstało w 1952 roku. Obecnie jest stowarzyszeniem, które na terenie Polski działa aż w 7 grupach regionalnych, sprawujących pieczę nad bezpieczeństwem turystów na terenie polskich gór.

GOPR, zabezpiecza obszar od Karkonoszy poprzez Jurę Krakowsko-Częstochowską aż do Bieszczad, a jego łączna powierzchnia to 20.410 km².

Jak wezwać pomoc?



Numer ratunkowy w górach to 601 100 300. Numer ten powinien zapisać w telefonie każdy turysta wybierający się w góry. Jeśli jeszcze nie masz go w liście kontaktowej swojego telefonu, to czytając ten tekst wykorzystaj chwilę i uzupełnij książkę adresową.

Dyspozytor przyjmujący zgłoszenie na pewno będzie wypytywać o szczegóły lokalizacji miejsca wypadku. Bądź na to przygotowany i postaraj się z największą dokładnością opisać swoje położenie, co ułatwi ratownikom wybór odpowiedniej formy transportu i tym samym usprawni przybycie pomocy.

A co jeśli nie ma zasięgu lub telefon nagle odmówił posłuszeństwa, a warunki terenowe uniemożliwiają udanie się po pomoc? Wtedy rozwiązaniem jest znajomość międzynarodowego sygnału wzywania pomocy. Polega on na sześciokrotnym powtórzeniu dowolnego sygnału dźwiękowego lub optycznego w czasie jednej minuty, po której następuje minuta przerwy. Sygnały powinny być zatem nadawane co około 10 sekund, 6 razy w czasie minuty, następnie po minucie przerwy rozpoczynamy ponowną próbę wezwania pomocy.

Takim sygnałem mogą być błyski latarki, okrzyki, odbijanie promieni słonecznych od folii NRC lub inne. Najważniejsze, aby były one czytelne i możliwe do zarejestrowania z dużej odległości.

Kiedy przyjeżdża GOPR?

Należy pamiętać, że Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przyjmuje każde wezwanie o wypadku, potrzebie pomocy czy zaginięciu.

Nie należy zatem nadużywać ofiarności GOPR i warto wzywać pomoc tylko w ewidentnej sytuacji zagrożenia, gdyż w tym samym momencie ratownicy mogą być naprawdę potrzebni komuś innemu.

Jak działa GOPR w Polsce?



Polski GOPR używa wysoce wyspecjalizowanej sieci radiołączności firmy Motorola. Istnieje ponad 100 stacji ratunkowych. W części z nich pełnione są całodobowe dyżury ratownicze, a inne są stacjami sezonowymi. Każdego roku GOPR pomaga ponad 5000 turystom, używając do akcji ratowniczych samochodów terenowych, quadów, skuterów śnieżnych oraz śmigłowców. Do części akcji ratowniczo-poszukiwawczych zaangażowane są specjalnie wyszkolone do tego celu psy.

Jak zostać ratownikiem?



Droga do bycia ratownikiem GOPR nie jest krótka. Ratownikiem może zostać każda sprawna fizycznie osoba w wieku 18–35 lat, bez lęku wysokości, o ustabilizowanej sytuacji finansowej oraz najlepiej mieszkająca na terenie działania jednej z regionalnych grup GOPR.

Każdy kandydat musi opanować wiedzę z zakresu pierwszej pomocy oraz anatomii i fizjologii człowieka. Ponadto ochotnik powinien dobrze opanować jazdę na nartach.

Po zdaniu wstępnego egzaminu oraz uzyskania aprobaty co najmniej dwóch ratowników ochotnik dostaje się na trwający minimum 2 lata staż kandydacki, podczas którego kandydat pod okiem starszych kolegów pełni dyżury ratownicze, uczestniczy w akcjach ratowniczych oraz odbywa szereg kursów doszkalających, poznając podstawy ratownictwa górskiego. Staż kończy się egzaminem, po zdaniu którego zostaje się ratownikiem GOPR-u.