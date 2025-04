Wpływ upału na organizm człowieka

Oprócz poparzeń, zbyt wysoka temperatura może spowodować także zaburzenia ogólnoustrojowe, takie jak: skurcze cieplne, porażenie słoneczne, uraz oraz udar cieplny. Ulegają nim głównie ludzie starsi, schorowani oraz pracujący fizycznie w bardzo wysokich temperaturach. Wybierając się na tropikalne wakacje, skonsultuj się z lekarzem, a na upalne dni nie planuj pracy w ogródku czy turnieju sportowego.

Skurcze cieplne mogą się przytrafić każdemu

Skurcze cieplne występują podczas wykonywania pracy fizycznej w upalnej temperaturze, ale u niezaaklimatyzowanych osób mogą pojawić się także w spoczynku. Spowodowane są one intensywnym poceniem, które oprócz obniżającej temperaturę wody eliminuje niezbędne do pracy mięśni jony. Organizm przystosowuje się z czasem do tych różnic, przez co po 2. tygodniach przebywania w odmiennych warunkach klimatycznych udaje się zazwyczaj osiągnąć wydalanie dużo mniejszej ilości sodu, potasu i chloru, porównywalnie do tubylców.

Uwaga na bawiące się na słońcu dzieci!

Porażenie słoneczne jest reakcją organizmu na przegrzanie głowy przez brak jej okrycia i zabezpieczenia. Szczególnie dzieci z niezarośniętymi jeszcze ciemiączkami nie powinny być pozostawiane na słońcu - należy pamiętać o parasolach i czapeczkach. Objawami porażenia słonecznego są nudności i wymioty, a nawet sztywność karku i zaburzenia zachowania jako efekt zmian w obrębie struktur mózgu.

Uraz i udar cieplny stanami zagrożenia życia

Uraz i udar cieplny powstają jako efekt zaburzeń termoregulacji po czasie spędzonym w upale, co objawia się temperaturą ciała powyżej 40, a nawet 43°C. Przypominamy, że normalna temperatura ciała człowieka mierzona w jamie ustnej to 36,6-37°C.W wyniku przewlekłej utraty jonów uszkodzeniu ulegają: układ krwionośny, wątroba i nerki. Występują nudności i wymioty oraz osłabienie siły mięśniowej. Alarm powinno budzić zaburzone zachowanie i zmiany stanu świadomości aż do śpiączki. Skóra może być sucha lub zalewana napadowymi potami.

Jak pomóc przegrzanemu?

W przypadku tych zaburzeń należy jak najszybciej ochłodzić ciało pacjenta w warunkach szpitalnych. Uliczny ratownik powinien wezwać pomoc, a poszkodowanego przenieść w chłodne, zacienione miejsce, rozebrać, polewać chłodną wodą, a w pobliżu ustawić wentylator. Docelowo należy obniżyć temperaturę ciała, nie można jednak używać lodu, ponieważ może on na nieosłoniętej skórze spowodować odmrożenia.

