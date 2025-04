Co jest jej powodem?

Hiperwentylacja powoduje nadmierne usuwanie dwutlenku węgla z organizmu. Może to spowodować obkurczenie się naczyń tętniczych w mózgu, doprowadzając początkowo do zawrotów głowy, drżenia drobnych mięśni, a nawet do utraty przytomności.

Jak pomagać?

Pierwsza pomoc w przypadku ataku paniki powinna polegać na łagodnym, spokojnym uspokajaniu zdenerwowanej osoby. Powinniśmy polecić jej, aby oddychała razem z nami. Sami nabierając i wypuszczając powietrze w regularnym naturalnym tempie stanówmy przykład dla takiej osoby.

Jeśli te działania nie są skuteczne, można podać papierową lub foliową torebkę do oddychania. Dzięki temu zwiększy się stężenie dwutlenku węgla we wdychanym powietrzu nie pozwalając na zbyt szybkie obniżanie się jego stężenia w organizmie oraz nie dopuszczając do utraty przytomności.

Najlepiej byłoby, aby osoba, u której doszło do napadu paniki, została przeprowadzona do miejsca, gdzie można jej zapewnić ciszę i spokój. Starajmy się w miarę możliwości odsunąć wszystkich gapiów, którzy mogą nasilać poczucie strachu i zdenerwowania.

Kiedy do lekarza?

Decyzja o wezwaniu zespołu ratownictwa medycznego powinna być indywidualna i zależy od okoliczności towarzyszących. Najczęściej nie ma potrzeby wzywania pomocy doraźnej, ale należy polecić osobie, u której doszło do napadu paniki, aby odwiedziła swojego lekarza. On zadecyduje o wdrożeniu odpowiedniego leczenia, korekcie dotychczasowej terapii bądź konsultacji specjalistycznej.

