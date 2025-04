Spadek temperatury głębokiej

Hipotermię stwierdzamy, kiedy temperatura głęboka spadnie poniżej 35 stopni Celsjusza. W zależności od zmierzonej temperatury dzielimy ją na głęboką, umiarkowaną i ciężką.

Kiedy się zdarza?

Hipotermie możemy podejrzewać u osób narażonych na niską temperaturę otoczenia, szczególnie przy wietrznej i deszczowej pogodzie lub w wyniku zanurzenia w zimnej wodzie. Ryzyko wystąpienia hipotermii wzrasta także w wyniku spożycia leków lub alkoholu, chorób, i urazów.

Szybkie działanie

Jeśli znaleźliśmy nieprzytomnego pacjenta gdzieś na zewnątrz i jest zimno, musimy pomyśleć, że może się on znajdować w stanie hipotermii. Postępowanie w takim przypadku jest takie samo jak w przypadku każdej innej osoby nieprzytomnej.

Najpierw sprawdzamy, czy możemy bezpiecznie do niego podejść, czy nic nam nie zagraża w najbliższym otoczeniu. Pytamy się co się stało, czy nas słyszy. Możemy delikatnie potrząsnąć jego ramieniem.

Jeśli nie odpowiada, wołamy o pomoc.

Oddycha czy nie oddycha?

Następnie udrażniamy drogi oddechowe, odchylając głowę do tyłu i sprawdzamy czy chory oddycha.

Jeśli nie oddycha, to natychmiast dzwonimy na numer ratunkowy 112, podając miejsce naszego pobytu i stan poszkodowanego oraz przystępujemy do reanimacji.

Wykonujemy 30 uciśnięć klatki piersiowej a następnie 2 wdechy i sekwencję tą powtarzamy. Jeśli natomiast osoba przez nas znaleziona oddycha, to układamy ją w pozycji bezpiecznej i również dzwonimy na pogotowie. W oczekiwaniu na przybycie karetki co jakiś czas sprawdzamy stan poszkodowanego.

Ogrzej poszkodowanego!

Najważniejsze, co można zrobić w stosunku do osoby w stanie hipotermii, to spróbować ją ogrzać. Podstawowe działania obejmują usunięcie poszkodowanego z zimnego otoczenia, należy rozebrać taką osobę z mokrego, zimnego ubrania, osuszyć ją i okryć kocami.

Co jest ważne w przypadku hipotermii? Ma ona ochronny wpływ na mózg i ważne dla życia narządy, stąd należy unikać stwierdzania zgonu u pacjenta w hipotermii (nie wolno stwierdzić zgonu, dopóki nie ogrzeje się pacjenta).

Nawet osoba, która przez długi czas była wychłodzona, ma duże szanse na przeżycie. Niska temperatura ciała może prowadzić do wystąpienia bardzo wolnego, słabo napiętego oraz nieoznaczalnego ciśnienia tętniczego krwi, stąd pomyłki w oszacowaniu stanu chorego.

