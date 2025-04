ICE - w nagłym wypadku!

ICE to skrót od „In Case of Emergency”, czyli “w nagłym wypadku”. Stosuje się go najczęściej w dwóch formach: karty i kontaktu wpisywanego do telefonu komórkowego. Szczególnie przydatna jest ta druga opcja, gdyż umożliwia ratownikom szybkie skontaktowanie się z bliskimi osoby poszkodowanej.