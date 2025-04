Ostatnie pakowanie



Przed długą podróżą warto zaopatrzyć się w tabletki lub plastry na chorobę lokomocyjną. Szczególnie pamiętajmy o tym, kiedy wyjeżdżamy z dziećmi. Nawet jeśli wcześniej maluch nie miał problemów podczas jazdy, to w trakcie dłuższej podróży może mieć mdłości.

„Przygotujmy dziecko również psychicznie do podróży. Powiedzmy, jak długo ona potrwa. Nawet jeśli dla kilkulatka pojęcie godzin jest abstrakcyjne, warto szacunkowo określić mu czas dotarcia na miejsce” – mówi dr n.med. Agnieszka Bujnowska, Kierownik Przychodni Med Polonia w Poznaniu. – „Dobrze zaopatrzyć się też wcześniej w zabawki czy książeczki, które zajmą malucha podczas drogi”.

Czy na wczasy wybieramy się z dziećmi, czy też sami, pamiętajmy o środkach higienicznych. Szczególnie w miejscach, gdzie przewija się sporo osób – dworce, lotniska, autobusy, pociągi lub samoloty – mokre chusteczki lub płyny do dezynfekcji rąk pozwolą nam uchronić się przed drobnoustrojami.

Apteczka



Bez względu na to, jaki kierunek podróży wybieramy, nie należy zapomnieć też o zabraniu apteczki pierwszej pomocy.

„Warto pamiętać, aby taka podróżna apteczka była wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, aby nie przemokła nam na przykład podczas noclegu pod namiotem czy pobytu na plaży. Pamiętajmy, by była również wygodna w obsłudze. Przed wyjazdem warto przejrzeć jej zawartość i zapoznać się z jej przeznaczeniem” – mówi specjalista. – „W apteczce powinna znajdować się jałowa gaza opatrunkowa, bandaż zwykły i elastyczny, plastry, chusta trójkątna koc termiczny oraz środki dezynfekujące. Możemy też do niej włożyć podstawowe leki przeciwbólowe i leki stosowane w biegunce”.

Jeśli podróżujemy samochodem, należy przed wyjazdem sprawdzić też, czy w samochodowej apteczce nie znajdują się przeterminowane produkty oraz czy niczego nie brakuje.

Ukąszenia



Dla wielu z nas zmorą wakacyjnych wyjazdów są uciążliwe owady, od których ciężko nam się odpędzić w słoneczne dni i ciepłe wieczory. Wyjeżdżając za miasto nie zapomnijmy o zaopatrzeniu się w preparaty odstraszające. Warto również mieć przy sobie żel łagodzący ugryzienia.

„Owady i pajęczaki są nieprzyjemne. Jednak nie tylko komfort jest tu istoty, ale także i nasze zdrowie. Ugryzienie kleszcza może być bowiem dla nas bardzo niebezpieczne” – mówi ekspert – „Dlatego przed wyjazdem warto zaszczepić się przeciwko kleszczowemu zapaleniu opon mózgowych. Zabierzmy igłę lub specjalny, sprzedawany w aptekach przyrząd do usuwania kleszczy. Jeśli jesteśmy alergikami i nasz organizm źle reaguje na ukąszenia osy, szerszenia czy meszek, rozważyć należy posiadanie ampułkostrzykawki z adrenaliną. Uprzedźmy też o tym problemie towarzyszy podróży i poinstruujmy, co powinni zrobić w takim wypadku, aby nam pomóc”.

Warto pamiętać, że na terenie całej Polski, a szczególnie w górach, możemy natrafić na żmiję zygzakowatą. Nie drażniona, nie nadepnięta nie wyrządzi nam krzywdy. Gdyby jednak doszło do ukąszenia, nie wysysamy rany ani nie wycinamy miejsca ukąszenia, tylko przemywamy czystą wodą i zakładamy opaskę uciskową powyżej miejsca ukąszenia oraz jak najszybciej udajemy się do najbliższej placówki służby zdrowia w celu podania surowicy.

Groźne słońce nie tylko na plaży



Krem z filtrem, kapelusz ochronny, balsam po opalaniu – to standardowy zestaw wczasowicza nad morzem lub jeziorem. Ale o identycznym ekwipunku powinniśmy pamiętać, wyjeżdżając również na południe Polski – spacerując po górach też należy używać kremów ochronnych, a często o tym zapominamy.

„Nawet, jeśli słońce nie świeci bardzo mocno, wybierając się na zdobywanie górskich szczytów nie można zapominać o stosowaniu kremów z filtrami UV oraz założeniu na głowę czapki” – mówi dr n.med. Agnieszka Bujnowska. – „Turyści wybierający się nad morze częściej pamiętają o kremach z filtrem, bo plaża jednoznacznie kojarzy się im ze słońcem. Jednak w górach należy zachować takie same środki ostrożności”.

Dlatego piechurzy poza maściami na stopy czy obolałe nogi powinni zaopatrzyć się także w krem z filtrem i balsam na oparzenia. Dodatkowo, tak samo jak i plażowicze, powinni oni chronić głowę, aby uniknąć udaru słonecznego.

Niezależnie od tego, czy w planach mamy wycieczkę do lasu, spacery po górskich szlakach czy urlop na zagranicznej plaży, podczas zakupów, pakowania i wakacyjnych przygotowań należy mieć na uwadze kwestie zdrowotne. Dzięki temu możemy później uniknąć „biegania” po aptekach i gabinetach lekarskich, a skupić się wyłącznie na cieszeniu się wypoczynkiem.

