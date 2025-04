Życiodajny skład surowicy

Krew jest zbiorem wielu substancji oraz komórek. Należą do niej woda, komórki krwi (białe czerwone i płytki), pochodne fibryny, przeciwciała i wiele innych. Kiedy z krwi zabierzemy komórki, powstanie osocze, a gdy usunie się jeszcze substancje odpowiedzialne za krzepnięcie, powstanie surowica.

Surowica zawiera wodę oraz białka, przeciwciała, tłuszcze i mikroelementy.

Jaką część z tych substancji można stosować w leczeniu?

Do leczenia używa się surowicy, w której rozpuszczone są przeciwciała skierowane przeciwko patogenom. Najpierw zwierzęciu podaje się szczepionkę, dzięki której produkuje ono specyficzne przeciwciała. Następnie z jego krwi produkuje się surowicę, którą można przetaczać człowiekowi. Surowica dzięki swoim właściwościom leczniczym pomaga zneutralizować toksyny bakteryjne.

Co leczy surowica?

Do schorzeń, które leczy się surowicami, należą:

błonica,

tężec,

wścieklizna,

zakażenie bakterią zgorzeli gazowej,

zatrucie jadem kiełbasianym,

ukąszenie przez jadowite gatunki węży.

Odpowiedź immunologiczna na te rodzaje patogenów często nie jest na tyle intensywna, by doprowadzić do samoistnej produkcji bardzo dużej ilości przeciwciał, nawet przy prawidłowo prowadzonej terapii innymi środkami. Ważne jest szybkie rozpoznanie tych chorób, by móc sprawnie przeprowadzić terapię surowicami. Wówczas surowica może łączyć się z daną cząsteczką i neutralizować ją, a następnie prezentować komórkom odpornościowym organizmu człowieka.

Ryzyko

Surowice, jak wszystkie inne leki, mają działania niepożądane. Jest to materiał od obcego gatunkowo stworzenia i zawiera w swoim składzie białka, więc może powodować silne reakcje alergiczne, które mogą pojawić się od kilku sekund do kilkunastu dni po przetoczeniu surowicy. Z tego powodu pacjenci poddawani tego typu terapii są szczegółowo monitorowani.