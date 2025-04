Liczy się czas

Wypadki komunikacyjne stanową piątą przyczynę zgonów wśród chorych wszystkich grup wiekowych i najczęstszą przyczynę zgonów wśród dzieci i młodzieży.

Przeżycie chorych z ciężkimi obrażeniami ciała zależy od czasu. Tak zwana złota godzina, w czasie której należy przewieźć poszkodowanych do szpitala i udzielić im wykwalifikowanej pomocy, zaczyna się w momencie powstania urazu.

Nie czekaj, działaj!

Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać w momencie przyjazdu na miejsce wypadku komunikacyjnego, jest ocena miejsca zdarzenia.

Dotyczy to również osób niebędących wykwalifikowanymi ratownikami, bowiem pomocy poszkodowanym w wypadku może udzielić każdy.

Jak ocenić miejsce wypadku?

Ocena miejsca zdarzenia jest bardzo ważną częścią oceny urazu. Obejmuje ona analizę miejsca wypadku pod względem ewentualnych zagrożeń, liczby chorych, sprzętu potrzebnego do udzielenia pomocy oraz mechanizmów powstania obrażeń.

Pierwszy element to ocena bezpieczeństwa własnego i bezpieczeństwa na miejscu wypadku. Każdy udzielający pomocy powinien ocenić czy może bezpiecznie podejść do poszkodowanych, czy jemu samemu nie stanie się krzywda.

Najlepiej, aby był zaopatrzony chociażby w rękawiczki ochronne. Należy również w bezpiecznym miejscu postawić własny pojazd i oznaczyć miejsce zdarzenia trójkątem ostrzegawczym.

Oceń stan poszkodowanych

Drugi punkt to liczba poszkodowanych i wstępna segregacja. Ważne, aby poinformować o tym dzwoniąc do dyspozytora pogotowia ratunkowego, ponieważ wówczas wyśle on odpowiednią liczbę jednostek.

W pierwszej kolejności należy udzielać pomocy najbardziej poszkodowanym. W tym celu przeprowadza się wstępną segregację.

Apteczka

Każdy z samochodów powinien być wyposażony w apteczkę pierwszej pomocy, która zawiera najbardziej podstawowe rzeczy, które jednak mogą okazać się bardzo przydatne i pozwolą na udzielenie podstawowych czynności ratunkowych.

W przypadku karetki pogotowia odpowiedni sprzęt oznacza między innymi rękawiczki ochronne dla ratowników, sztywne nosze ortopedyczne, kołnierz szyjny, tlen i sprzęt do zabezpieczenia dróg oddechowych, bandaże, ciśnieniomierz, stetoskop.

Oceń mechanizm urazu

Ostatni element oceny miejsca zdarzenia to ocena mechanizmu urazu. Dzięki temu można wstępnie podejrzewać obrażenia, jakich doznali poszkodowani. Mechanizm urazu może być oczywisty po obejrzeniu miejsca zdarzenia, ale może też wymagać zebrania wywiadu od chorego czy świadków.

Istnieje ścisły związek pomiędzy ciężkością obrażeń ciała poszkodowanego a stopniem uszkodzenia pojazdu. Mechanizm urazu jest również ważnym narzędziem wstępnej selekcji poszkodowanych.

Ważne jest, aby przy każdym urazie (nie tylko przy wypadku komunikacyjnym) dokonać oceny miejsca zdarzenia. Ma ona na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom udzielającym pomocy, zidentyfikowanie chorych wymagających natychmiastowej pomocy oraz przygotowanie odpowiedniego sprzętu i zapewnienie ewentualnego wsparcia w postaci dodatkowych karetek.

