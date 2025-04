Gdy udzielamy pomocy nieznajomej osobie, nigdy nie wiemy, czy nie jest zarażona HIV, wirusowym zapaleniem wątroby czy żółtaczką typu B lub C. Warto więc z góry założyć, że mamy do czynienia z osobą chorą i zachować wszelkie możliwe środki ostrożności.

Przed udzieleniem pierwszej pomocy



Podczas udzielania pierwszej pomocy należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie. Wirusem HIV, wirusowym zapaleniem wątroby oraz żółtaczką typu B lub C można się zakazić poprzez kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi osoby zakażonej. W związku z tym zanim zaczniemy pomagać poszkodowanemu, powinniśmy założyć rękawiczki ochronne. Warto mieć także przygotowaną apteczkę wraz ze środkami odkażającymi.

Pomysł: jeśli nie masz rękawiczek ochronnych, użyj foliowych torebek lub czegokolwiek, co zabezpieczy cię przed kontaktem z krwią lub płynami ustrojowymi poszkodowanego.

Warto też rozważyć szczepienie przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (koszt trzech szczepień – a wykonuje się je w miesięcznym odstępie – to około 150 zł). Szczepienie daje ochronę przeciwko chorobie na całe życie.

W trakcie udzielania pierwszej pomocy



Jeśli nie masz pewności, czy poszkodowany nie jest zakażony, załóż rękawiczki ochronne. Przy ich zdejmowaniu nigdy nie posługuj się zębami! Pamiętaj też, aby zdejmować je, obracając na drugą stronę. Możesz schować je do torebki foliowej i wrzucić do kosza lub niszczarki.

Zachowaj ostrożność podczas wykonywania poszkodowanemu sztucznego oddychania – jeśli masz możliwość, załóż do tego specjalną maseczkę.

Jeśli poszkodowany ma rany, skaleczenia lub pęknięcia na skórze, zakryj je jałowym opatrunkiem.

Po udzieleniu pierwszej pomocy



Umyj ręce oraz powierzchnię skóry, która miała kontakt z krwią lub płynami ustrojowymi pokrzywdzonego. Możesz poprosić ratowników o możliwość zdezynfekowania rąk – w karetce są dostępne płyny na bazie alkoholu.

Rozlaną krew lub płyny ustrojowe możesz pokryć środkiem dezynfekującym z dodatkiem chloru, na tym rozłożyć papierowe ręczniki i pozostawić do wchłonięcia na 10-15 minut. Następnie plamę należy wytrzeć, używając do tego gumowych rękawiczek. Całość wkładamy do torebki, zawiązujemy i wrzucamy do kosza na śmieci.

Ubrania poplamione krwią poszkodowanego namocz w zimnej wodzie z dodatkiem środka dezynfekującego (używaj do tego gumowych rękawiczek), a następnie włóż do pralki i upierz w wysokiej temperaturze.

