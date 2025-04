Hipertermia – co to jest?

Hipertermia występuje, gdy temperatura głęboka ciała podnosi się powyżej górnej granicy wartości prawidłowych i nie jest to odpowiedź na zakażenie (jak w przypadku zwykłej gorączki).

Najczęściej możemy się z tym spotkać latem, szczególnie u osób starszych, które mało piją. Wynika to z występujących w tym wieku zaburzeń termoregulacji, przyjmowanych leków i współistniejących chorób.

Ryzyko hipertermii

Do czynników ryzyka hipertermii należą: odwodnienie, otyłość, alkohol, choroby układu sercowo-naczyniowego, choroby skóry, jak łuszczyca, nadczynność tarczycy, oraz stosowanie niektórych leków.

Rozpoznanie

Hipertermia może się manifestować w postaci przegrzania cieplnego, wyczerpania cieplnego i udaru cieplnego a nawet w postaci zatrzymania krążenia.

O hipertermii musimy myśleć, jeśli znajdujemy osobę starszą, przy bardzo wysokiej temperaturze otoczenia, z zaburzeniami świadomości. Osoba taka może się skarżyć na bóle i zawroty głowy, omdlenie, wymioty, biegunkę, bóle i kurcze mięśniowe.

Możemy zaobserwować przekrwienie twarzy, ciepłą, suchą skórę lub nadmierne pocenie, zaburzenia oddychania, obrzęki stóp i okolicy kostek, przyspieszenie akcji serca.

Postaraj się pomóc

Podstawą postępowania jest chłodzenie pacjenta. Możemy to zastosować sami zanim przybędzie karetka.

Należy zapewnić takiej osobie odpoczynek, umieścić obrzęknięte kończyny wyżej, podawać do picia zimne napoje, użyć w pomieszczeniu wentylatorów zapewniających stały przepływ powietrza wokół pacjenta oraz spryskiwać pacjenta chłodną wodą.

Można także zastosować okłady z lodu nad miejscami przebiegu dużych, leżących powierzchownie naczyń, a więc pachy, pachwiny, szyja.

Ale ostrożnie, bowiem może to wywołać dreszcze.

W szpitalu

Bardziej zaawansowane metody są przeznaczone do leczenia szpitalnego. Są to płukanie zimnymi płynami żołądka, jamy otrzewnej i pęcherza moczowego, dożylne podawanie zimnych płynów.

Ważne, aby przed przybyciem karetki przystąpić do chłodzenia pacjenta dostępnymi metodami i pozostać przy chorym, oceniając co jakiś czas jego stan.

