Skąd się bierze rana?

Rana to przerwanie ciągłości tkanki skórnej, która najczęściej powstaje na skutek działania czynników:

mechanicznych (zranienie),

termicznych (oparzenie lub odmrożenie),

czynników chorobowych (różnego rodzaju owrzodzenia, odleżyny).

Jak goi się rana?

Jeżeli rana jest mała i czysta (dotyczy to ran ciętych) może zagoić się przez rychłozrost (brzegi rany sklejają się). W przypadku dużych uszkodzeń skóry proces gojenia zaczyna się od powstania w dnie rany lub skaleczenia tzw. ziarniny ze zbudowanych przez fibroblasty naczyń krwionośnych. Takie gojenie rany wymaga starannej pielęgnacji z naszej strony. W przypadku trudno gojących się ran najczęściej pozostaje blizna. Jej usunięcie czy choćby zmniejszenie jest dość kłopotliwe, a w niektórych przypadkach niemożliwe.

Jak oczyścić skaleczenie?

Pierwszym etapem po skaleczeniu jest oczyszczenie rany z wszelkich zanieczyszczeń widocznych gołym okiem.

W przypadku niewielkich ran dezynfekcja nie jest konieczna, może powodować szczypanie lub pieczenie co jest szczególnie nieprzyjemne dla dzieci. Wystarczy dokładne oczyszczenie rany poprzez przemycie jej czystą wodą lub roztworem soli fizjologicznej (0,9%).

Jeśli nie mamy wody...

Gdy nie mamy dostępu do wody, praktyczne mogą okazać się chusteczki do przemywania ran nasączone solą fizjologiczną. Chusteczka w jednorazowym opakowaniu nasączona jest płynem i w prosty sposób można ją stosować do oczyszczania różnego rodzaju ran. Nie powoduje szczypania, ani pieczenia.

Do oczyszczania głębokich ran nie powinniśmy używać spirytusu gdyż może on doprowadzić do uszkodzeń wewnątrz tkanek. Wszelkie preparaty spirytusowe stosuje się jedynie na nieuszkodzoną skórę czyli tam, gdzie nie ma otwartych ran, tak aby zapobiec przedostaniu się zabrudzeń do uszkodzenia skóry.

Pamiętajmy, że każde poważne zranienie musi być obejrzane i opatrzone przez lekarza. Skaleczenia głębokie i zanieczyszczone ziemią mogą wymagać podania anatoksyny tężcowej. Nie wolno tego zlekceważyć i koniecznie należy zgłosić się do najbliższego pogotowia.

Na koniec ranę należy zabezpieczyć odpowiednim plasterkiem lub opatrunkiem. W aptekach znajdziemy szeroki wybór plasterków dla dzieci, sportowców, na stopy, dłonie, dla alergików itd.

Źródło: materiały prasowe/mn