Charakterystyka astmy

Jest to choroba zapalna dróg oddechowych, która charakteryzuje się napadami świszczącego oddechu, kaszlu, które świadczą o obturacji dróg oddechowych.

W wyniku kontaktu z alergenami, na które dana osoba jest uczulona, dochodzi do uruchomienia szeregu mechanizmów immunologicznych, doprowadzających do skurczu oskrzeli, wzmożonej produkcji śluzu.

To wszystko skutkuje ograniczonym przepływem powietrza przez drogi oddechowe. A chory odczuwa to jako duszność.

Zobacz też: Czy duszność zawsze oznacza zawał serca?

Kiedy możemy myśleć, że jest to ostry napad astmy?

Możemy mieć podejrzenia, gdy:

Reklama

osoba choruje na astmę,

chory ma przy sobie leki wziewne w postaci inhalatorów lub dysków,

chory odczuwa duszność przy chodzeniu, mówieniu a nawet w spoczynku,

chory może mówić pojedynczymi słowami,

chory zwykle jest pobudzony , a w krańcowym stadium senny lub splątany,

, a w krańcowym stadium senny lub splątany, chory oddycha bardzo szybko i płytko,

słyszalne są świsty.

Reklama

Co robić?

Jeżeli widzimy chorego w takim stanie należy niezwłocznie wezwać karetkę, bowiem wymaga on leczenia szpitalnego.

Najlepiej aby pozostał w pozycji siedzącej, położenie pacjenta utrudni wentylację. Powinniśmy się zapytać czy ma przy sobie leki wziewne. Do czasu przybycia karetki należy powtarzać inhalację leku rozkurczającego oskrzela.

Zobacz też: Astma - początki

Zaawansowane leczenie

Leczenie bardziej zaawansowane jak zastosowanie tlenu, podanie glikokortykosteroidów dożylnie czy leków rozszerzających oskrzela w nebulizacji lub dożylnie będzie zastosowane przez zespół pogotowia ratunkowego i kontynuowane w szpitalu.

Jeśli chory straci przytomność należy postępować zgodnie zasadami BLS, czyli udrożnić drogi oddechowe, sprawdzić czy chory oddycha.

Jeśli brak oddechu rozpocząć reanimację: 30 uciśnięć klatki piersiowej plus 2 wdechy i powtarzać ten schemat to czasu przybycia pogotowia. Ważne jest, aby być cały czas przy chorym, oceniać jego stan i w razie potrzeby przystąpić do reanimacji.

Niepodjęcie żadnego działania może mieć bardziej dramatyczne skutki niż jakakolwiek próba pomocy.