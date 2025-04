Samolot – najszybszy środek transportu

W przypadku jazdy samochodem czy pociągiem, podróż jest kontrolowana przez nas samych. Możemy wysiąść kiedy nam się podoba – nawet w pociągu jest to możliwe po pociągnięciu za hamulec alarmowy (co prawda dozwolone jest to tylko w szczególnych wypadkach, ale jest możliwe).

W samolocie natomiast jesteśmy w stu procentach zdani na pilota. Nie możemy sami zadecydować o zatrzymaniu i opuszczeniu samolotu. Nawet odprawa, której przejście niezbędne jest przed wejściem na pokład, trwa już jakiś czas. Samo oczekiwanie może już być stresujące. Często rozmyślamy wtedy nad tym, co może się wydarzyć. Czy ja na pewno muszę lecieć, a może jednak zrezygnować?

Należy jednak pamiętać, że samolot to najszybszy środek transportu, który w krótkim czasie pokonuje wielkie odległości. I to właśnie jest podstawowy powód, dla którego większość z nas jednak decyduje się na lot.

Czy strach przed lataniem jest uzasadniony?

Samolot, jest duży, ciężki, szybki i nie ma z niego wyjścia, gdy leci ponad chmurami. Zanim jednak zaczniemy panikować, płakać i wpadać jeszcze w histerię, zastanówmy się przez chwilę: Ile jest wypadków lotniczych? Jaka jest szansa, że akurat samolot, którym my lecimy spadnie i się rozbije?

Statystycznie rzecz ujmując, w ubiegłym roku w wypadkach lotniczych zginęło nieco ponad 800 osób. Dla porównania w Polsce w 2010 w wypadkach drogowych zginęło 3902 osoby. Szansa, że to, czego najbardziej się obawiamy wsiadając na pokład samolotu, urzeczywistni się, wynosi 1:7 000 000.

Lotnictwo jest branżą najlepiej monitorowaną, uregulowaną i sprawdzaną. Samoloty pasażerskie pilotują osoby, które mają ogromne doświadczenie. Wynika to z tego, że wielka maszyna wymaga wielkiego doświadczenia.

Jak opanować strach przed lataniem?

Jeżeli mimo poznanych statystyk na samą myśl o lataniu wciąż odczuwasz negatywne emocje, koniecznie zapoznaj się z kilkoma sposobami, które pozwolą opanować stres.

Zjedz coś przed lotem – niski poziom cukru we krwi to większy stres i zmęczenie. Kofeinie dziękujemy – wzmaga rozdrażnienie. Nie spóźnij się – zaplanuj wszystko tak, aby przybyć na lotnisko wcześniej. Sama myśl o tym, że możesz się spóźnić, a samolot, którym w końcu musisz polecieć, odleci bez Ciebie, jeszcze bardziej nasilają kłębiące się w Tobie zdenerwowanie. Nie wiesz, pytaj – jeżeli podczas lotu coś Cię zaniepokoi (dźwięki, wstrząsy, poruszające się elementy skrzydeł), nie zaciskaj ze zdenerwowania dłoni na oparciu, nie rozglądaj się panicznie, tylko zapytaj stewardessę, czym jest to spowodowane. Myśl o czymś innym – podczas lotu są wyświetlane różne filmy, można posłuchać muzyki, poczytać książkę. Wszystko jest lepsze od ciągłego analizowania i rozmyślanie nad tym, co ewentualnie może się zdarzyć. Oddychaj głęboko i spokojnie – technika oddychania i relaksacji dobrze wpływa na ukojenie nerwów. Środki uspokajające – przed lotem możesz w tej sprawie skonsultować się z lekarzem. Weź jednak pod uwagę skutki uboczne – senność, odurzenie.

Kiedy potrzebna jest terapia?

Jeżeli nic nie jest w stanie Cię przekonać, a czeka Cię służbowy wyjazd bądź marzysz o wakacjach w odległym kraju, a podróż samolotem jest niezbędna, może warto skontaktować się ze specjalistą. Terapeuta poznawczo-behawioralny pomoże Ci w radzeniu sobie z obecnymi problemami, zmianie zachowania i eliminowaniu negatywnych emocji. Terapia taka jest bardzo krótka i przynosi upragnione rezultaty. Koszt jednego spotkania to kwota od 90 do 150 zł. Bezpłatnej pomocy możemy szukać w Poradniach Zdrowia Psychicznego.