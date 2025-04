Jedną z funkcji skóry jest ochrona naszego organizmu przed czynnikami zewnętrznymi. Jednak jej delikatna struktura sprawia, że łatwo ją uszkodzić.

Najbardziej zewnętrzną i najcieńszą warstwą skóry jest naskórek. Funkcjami naskórka są m.in. wytwarzanie włosów, paznokci, gruczołów łojowych i potowych. Poza tym to właśnie naskórek ochrania skórę przed chorobotwórczymi czynnikami.

Czym są otarcia?

Otarcie naskórka jest płytką raną, w przypadku której została uszkodzona tylko wierzchnia warstwa skóry. Do otarcia dochodzi w skutek niewielkiego urazu mechanicznego. Otarcia goją się, nie pozostawiając blizn.

Jak opatrywać otarcia?

Nawet niewielkie otarcia mogą być bolesne i prowadzić do zakażenia, dlatego trzeba je właściwie opatrzyć i zabezpieczyć przed infekcją.

Aby oczyścić otarcie, wystarczy dokładnie je umyć wodą z mydłem lub wodą utlenioną. W przypadku rozległego otarcia najwygodniej jest użyć substancji dezynfekującej w sprayu. Nie powinno się przemywać otarć za pomocą wacika czy gazy, ponieważ może to spowodować, że do rany dostaną się saprofity, czyli roztocza, które żywią się martwą materią organiczną.

Dla bezpieczeństwa można zastosować specjalną maść na otarcia. Na rynku dostępnych jest wiele takich maści, które nie tylko działają antybakteryjnie, ale także osłonowo i przyspieszają gojenie, a co najważniejsze chronią przed infekcjami.

Zazwyczaj nie zakładamy opatrunku (plastra) na otarcie, ponieważ bez niego szybciej się goi. Jeśli jednak planujemy np. wyjście z domu, powinniśmy zabezpieczyć otarcie przed kontaktem z drobnoustrojami, przyklejając plaster.

Czy otarcia mogą być groźne?

Nawet niewielkie otarcia mogą okazać się groźne, ponieważ umożliwiają wnikanie bakterii, najczęściej ropotwórczych, do organizmu. Organizm zazwyczaj sam je zwalcza. Może jednak się zdarzyć, że w wyniku wniknięcia dużej ilości bakterii czy z powodu osłabionej odporności organizmu drobnoustroje przenikają do tkanek, aby przez naczynia chłonne dostać się do węzłów chłonnych i spowodować ich stan zapalny. Dlatego ważne jest szybkie i właściwe opatrzenie otarcia.

Jeśli założysz opatrunek, pamiętaj, że powinno się go zmienić, gdy się zmoczy lub zabrudzi.

Dzieci – najczęściej narażone na otarcia

Dzieci często podczas zabawy przewracają się i narażają na otarcia. Dla dziecka piekące otarcie jest bardzo nieprzyjemne, dlatego aby odwrócić jego uwagę, można stosować specjalne, kolorowe plastry dla dzieci.

Gdy idziemy z dzieckiem na spacer czy plac zabaw, warto, abyśmy mieli przy sobie wodę utlenioną i plastry, aby szybko oczyścić ranę i nie dopuścić do infekcji.

