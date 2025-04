Jak unieruchomić złamaną rękę lub nogę?

Czasem zanim przyjedzie karetka, musimy unieruchomić złamaną kończynę poszkodowanego. Doskonale nadają się do tego twarde przedmioty, np. deseczki. Złamane ramię można unieruchomić bandażując je do tułowia. Jakie są inne dobre sposoby unieruchomienia? O tym czytaj w poniższym artykule.

Sprawdź: Złamania kończyn – jak je unieruchomić?

Złamane żebro

Jeśli ktoś złamie żebro (o symptomach tego stanu czytaj w artykule poniżej), udzielanie pomocy należy zacząć od jak najszybszego założenia okrężnie na wysokości złamania opaski uciskającej klatkę piersiową. W tym celu można wykorzystać bandaż elastyczny.

Sprawdź: Złamanie żebra – co robić?

Siniak, czyli krwiak

Siniaki (krwiaki) to w zasadzie codzienność każdego z nas – a głównie dzieci. Wbrew pozorom przykładanie do nich lodu nie jest dobrym pomysłem. Zamiast tego wartoużyć zimnych okładów, które spowodują obkurczenie naczyń i wolniejszy wypływ krwi z tego, które uległo rozerwaniu. W kolejnych dobach po urazie stosuj ciepłe okłady – rozkurczenie naczyń spowoduje napływ komórek, które rozkładają krwinki, co pozwoli na szybsze wchłonięcie krwiaka. Można też użyć maści. Jakich?

Sprawdź: Siniak, czyli krwiak – jak zmniejszyć ból?

Uraz głowy

Prezentujemy ośmiopunktowy plan postępowania w przypadku urazu głowy. Tłumaczymy też, dlaczego taki uraz jest groźny, co może powodować i czego może się spodziewać poszkodowany po przewiezieniu go do szpitala.

Sprawdź: Uraz głowy – jak postępować?

Uraz nosa

Popularnym mitem, w który wierzy wielu z nas, jest to, że przy krwotoku z nosa należy przechylić głowę do tyłu. To błąd. Głowa powinna być wówczas opuszczona. Poszkodowanego należy usadzić na krześle z opuszczoną głową tak, by krew mogła samoistnie wypływać z nosa. Jako że większość krwawień, nawet przy urazach, dotyczy przedniego odcinka, czyli tzw. splotu Kiesselbacha – należy zacisnąć jedno skrzydełko nosa, a poszkodowany w tym czasie powinien oddychać przez usta. Inne zasady pomocy przy urazie nosa poznasz dzięki przeczytaniu poniższego artykułu.

Sprawdź: Uraz nosa – jak postępować?

Uraz zęba

Kiedy możliwe jest ponowne wstawienie zęba, który wypadł w wyniku urazu? Czym grozi pęknięcie lub ukruszenie zęba? Jakiego leczenia należy się wówczas spodziewać? Czy ukruszony ząb stwarza zagrożenie dla jamy ustnej?

Sprawdź: Wypadnięcie, ukruszenie i pęknięcie, czyli uraz zęba

Uraz ucha

Uraz ucha wymaga szybkiej reakcji. Urazy takie są rozmaite: od ciała obcego w uchu (np. owad, który wleciał do środka ucha), przez uraz ciśnieniowy aż do urazu będącego skutkiem pęknięcia podstawy kości czaszki. Po ocenie sytuacji, należy działać. Tylko jak?

Sprawdź: Uraz ucha – jak udzielić pierwszej pomocy

Uraz otwarty gałki ocznej

Ostry przedmiot może spowodować w oku ranę penetrującą. Uraz perforujący możemy odróżnić po tym, że w gałce ocznej są dwie rany: wlotowa i wylotowa. W oczodole znajduje się najczęściej ciało obce. Gałka oczna może też pęknąć pod wpływem uderzenia tępym przedmiotem. Brzmi strasznie, prawda? Tylko jakwówczas udzielić pierwszej pomocy?

Sprawdź: Jak pomóc osobie z urazem otwartym gałki ocznej?

Obiekt w oku

Muszka, maleńki kawałek drewna, większy pyłek – do oka może wpaść wiele obiektów. Nie wolno wówczas pocierać oka, lecz wypłukać oko (najlepiej w soli fizjologicznej) i usunąć przedmiot. Jak to zrobić i na co zwrócić uwagę?

Sprawdź: Gdy wpadło coś do oka…

Rany powiek

Zanim przyjedzie pogotowie choremu z raną powieki należy ową ranę przemyć solą fizjologiczną i założyć opatrunek. Jeśli osoba poszkodowana upiera się, że nie chce iść do szpitala i uważa, że „to samo przejdzie” przekonaj ją, że takie rany musi zbadać lekarz i że może to spowodować powikłania, które leczy się znacznie dłużej.

Sprawdź: Rany powiek – jak postępować?

Rany spojówek

Podobnie jak w ranach powiek należy przemyć ranę spojówki solą fizjologiczną i założyć opatrunek. Nie wolno samodzielnie wyjmować z oka większych przedmiotów, np. drzazg. Nie zapomnij wezwać pogotowia (numer 112 lub 999).

Sprawdź: Rany spojówek – jak postępować?

Uraz zamknięty gałki ocznej

W przypadku urazu zamkniętego gałki ocznej nie wolno uciskać gałki ocznej. Chory nie powinien pocierać ani uciskać oka. Warto zakazać mu czytać i wykonywać wysiłek fizyczny.Jak pomóc poszkodowanemu?

Sprawdź: Pierwsza pomoc w urazach zamkniętych gałki ocznej

Rana drążąca klatki piersiowej

Rana drążąca klatki piersiowej może wywołać szereg niebezpiecznych następstw, np. uszkodzenie powłok, oskrzeli, płuc, dużych naczyń krwionośnych i serca, a niekiedy (jeśli rana zostanie zadana poniżej brodawek sutkowych) także narządów jamy brzusznej - przede wszystkim wątroby. Jak pomóc poszkodowanemu?

Sprawdź: Pomoc przy ranie drążącej klatki piersiowej

Wybity palec

Obłóż palec lodem, unieruchom za pomocą deseczki i delikatnego bandaża i trzymaj powyżej poziomu serca. W takim stanie przewieź poszkodowanego do szpitala. Tyle tak naprawdę możesz zrobić, by pomóc choremu. Nie nastawiaj wybitego palca – zajmie się tym lekarz.

Sprawdź: Czy warto samodzielnie nastawiać wybity palec?

Uszkodzony kręgosłup i rdzeń kręgowy

Złamanie kręgosłupa objawia się analogicznie do obrażeń innych kości, czyli bólem, czasem wyczuwalnym przemieszczeniem i niemożnością wykonywania spontanicznie ruchów. Człowiek po urazie kręgosłupa lub rdzenia wymaga kontroli oddechu. Jeśli występuje, należy zabezpieczyć i ustabilizować kręgosłup tak, by niemożliwe było poruszanie nim, a przez to pogłębianie urazu. Jeśli nie jest to niezbędne dla zachowania życia, nie przenoś i nie poruszaj chorym.

Sprawdź: Jak pomóc poszkodowanemu z uszkodzonym kręgosłupem i rdzeniem kręgowym?

Naderwany lub zerwany mięsień

Jak rozpoznać naderwanie lub zerwanie mięśnia? Czy warto przykładać wówczas do skóry kompres z lodu? Jak dbać o mięsień po urazie? Na ta i inne pytania odpowiedzi szukaj w poniższym artykule.

Sprawdź: Co robić, gdy naderwiemy lub zerwiemy mięsień?