Jak rozpoznać zawał?

Objawy zawału serca to nagły kłujący ból za mostkiem, opisywany często jako pieczenie, ściskanie, gniecenie, „uczucie ciasnoty” w klatce piersiowej. Ból ten stopniowo narasta, może promieniować do żuchwy, lewego barku lub lewej ręki. Objawom często towarzyszy uczucie „kołatania serca”, blada, zimna skóra, mogą pojawić się nudności lub wymioty. Chorzy są wystraszeni i zestresowani, co często jeszcze pogarsza ich stan.

Osoby chore na cukrzycę, ze względu na uszkodzenie nerwów w przebiegu tej choroby, mogą przebyć zawał serca bezbólowo.

Pacjenci cierpiący na chorobę wieńcową często noszą przy sobie leki z grupy nitratów (azotanów) i są poinformowani, by przyjmować je w momencie pojawienia się bólu zamostkowego. Leki te rozszerzają naczynia krwionośne i przerywają napad bólu. Jeżeli nie działają, mamy kolejny powód, by podejrzewać zawał serca.

Co robić?

W sytuacji pojawienia się wyżej wymienionych objawów niezwykle istotne jest jak najszybsze wezwanie ratownictwa medycznego. Pamiętajmy o podaniu dokładnego adresu, najlepiej ze wskazówkami dojazdu.

W oczekiwaniu na fachową pomoc należy ułożyć chorego w pozycji odciążającej serce, tzn. lekko podwyższającej tułów. Bardzo ważne jest, aby umożliwić mu oddychanie. Rozluźnijmy krępujące ubranie, otwórzmy okno, gdy w pomieszczeniu jest duszno. Jeżeli chory jest osłabiony, a zwłaszcza, kiedy omdleje, nie można stosować pozycji unoszącej nogi do góry, gdyż obciąża to dodatkowo serce. Nie podawajmy choremu nic do picia ani jedzenia – zawał często łączy się z wymiotami. Pozwólmy odczuć choremu, że otaczamy go opieką: nie oddalajmy się, nie panikujmy, starajmy się go uspokoić.

Cały czas musimy być przygotowani na to, że stan osoby z zawałem może ulec pogorszeniu. Jeżeli dojdzie do zatrzymania krążenia, należy rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową (masaż serca i sztuczne oddychanie).

