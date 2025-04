Skąd te drgawki?

Padaczka stwarza poważne zagrożenie dla życia i zdrowia pacjenta i musi być leczona w pełni kontrolowany sposób tak, by uniknąć napadów. Możesz jednak stać się świadkiem drgawek poalkoholowych, pierwszego w życiu ataku padaczki lub sytuacji, gdy z różnych względów zapotrzebowanie na leki przewyższa podaż.

Co to jest padaczka?

Epilepsja, czyli padaczka, jest chorobą ośrodkowego układu nerwowego o niejednorodnej etiologii. Polega ona na pojawieniu się nieskoordynowanych wyładowań komórek nerwowych, które następnie przekazywane drogami pobudzeń dają sygnał innym rejonom mózgu lub mięśniom do skurczu. Objawy mogą być różnorodne, jednak najczęściej spotkać się można z postacią toniczno-kloniczną. Choroba wymaga szczegółowej diagnostyki, a następnie odpowiedniego leczenia.

Postać toniczno-kloniczna… ale co to znaczy?

Jest to określenie napadu uogólnionego, czyli grand mal. Chory upada i traci przytomność, w następstwie czego nie pamięta całego zdarzenia. W pierwszej chwili wydaje z siebie nieartykułowany dźwięk. Następnie jego ciało obejmują uogólnione drgawki. Towarzyszyć temu może bezdech, szczękościsk oraz ślinienie. Pacjent może się zasinić w rezultacie spadku ilości tlenu we krwi. Napad taki trwa około 2-3 minuty, po czym najczęściej ustępuje samoistnie.

Działanie ratownika, czyli Twoje

Będąc przygodnym ratownikiem na miejscu zdarzenia, nie przechodź obojętnie. Nawet jeśli nie jesteś wykwalifikowanym medykiem, Twoja obecność i sprawne działanie może w ogromnym stopniu pomóc.

Uklęknij przy chorym, weź jego głowę w swoje ręce tak, by nie obijała się po ziemi. Unikniesz w ten sposób powstania urazów. Zapewnij drożność dróg oddechowych przez delikatne odgięcie głowy. Jeśli nie znasz pacjenta lub jest to jego pierwszy w życiu napad padaczkowy, koniecznie wezwij pogotowie. Po napadzie ułóż chorego w pozycji bocznej ustalonej tak, by uniknąć zadławienia.

Czego nie powinienem robić?

Zdecydowanie nie wkładaj żadnych przedmiotów do ust chorego. Nawet jeśli przygryzie sobie język, ulegnie on szybkiemu zagojeniu, natomiast przy wkładaniu drewna czy metalu między ściśnięte zęby, bardzo łatwo jest je wybić.

Nie staraj się przerywać drgawek, gdyż najczęściej ustaną one same. Wkładanie w rękę klucza jest historycznym wymysłem związanym z wierzeniem, iż napad padaczkowy powodowany jest przez działanie pioruna… Zajmij się lepiej punktami opisanymi w podrozdziale „Działanie ratownika, czyli Twoje” zamiast marnować czas na magiczne sztuczki.

Nie podawaj choremu nic do picia i jedzenia, ponieważ może to utrudnić leczenie specjalistyczne.

