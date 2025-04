fot. Fotolia

Alkohol spożywany w niewielkich ilościach jest nieszkodliwy. Okazjonalne picie niektórych gatunków alkoholu, jak np. czerwonego wina, może mieć nawet pozytywny wpływ na nasz organizm.

Nadmierne spożycie alkoholu może jednak prowadzić do zatrucia alkoholowego lub być przyczyną wypadku.

Jak rozpoznać zatrucie alkoholowe?



Najczęstszym przypadkiem w zakresie tego rodzaju zatruć jest zatrucie alkoholem etylowym.

Alkohol etylowy występuje w napojach alkoholowych o różnej procentowej zawartości (3%-60%).

Gdy spożycie napojów alkoholowych powoduje stężenie alkoholu we krwi dochodzące do 2%, najczęściej pojawiają się:

zaczerwienienie skóry,

zaburzenia mowy,

zaburzenia równowagi,

agresja.

Kolejnym etapem jest:

zwężenie źrenic,

odczuwanie bólu.

Gdy stężenie alkoholu zaczyna dochodzić do 4%, mogą wystąpić:

zamroczenie,

zaburzenie oddechu.

Taka osoba potrzebuje pilnej pomocy medycznej, ponieważ jej życie jest zagrożone. Do czasu pojawienia się pomocy medycznej należy przy niej przebywać, monitorować jej funkcje życiowe, a wcześniej ułożyć w pozycji bocznej ustalonej i zapewnić jej ciepło.

W sytuacji gdy nie występują ostre objawy zatrucia alkoholem, ale na drugi dzień po jego spożyciu czujemy się źle, mamy nudności, zawroty głowy, zaburzenia równowagi, odczuwamy ból, również możemy skorzystać z pomocy specjalisty. Nasze życie nie jest zagrożone, ale możemy w przyspieszony sposób pozbyć się skutków nadmiernego spożycia napojów wysokoprocentowych: sprawdzić listę firm, które oferują tzw. odtruwanie poalkoholowe. Jest to usługa wykonywana komercyjnie, w domu pacjenta, dyskretnie.

Pamiętajmy jednak, że najlepszym sposobem na uniknięcie problemów zdrowotnych przy spożywaniu alkoholu jest zachowanie umiaru w jego spożyciu oraz całkowita rezygnacja z konsumpcji alkoholu w przypadku poważniejszych problemów ze zdrowiem lub kuracji antybiotykowej.

Co zrobić, gdy osoba będąca pod wpływem alkoholu ulegnie wypadkowi?



Nadmierne spożycie alkoholu może doprowadzić nie tylko do zatrucia alkoholowego i wystąpienia wcześniej wymienionych objawów, ale również do wypadków.

Jako że po spożyciu alkoholu występują zaburzenia równowagi i koordynacji ruchów, takim osobom często zdarza się spaść ze schodów, przewrócić lub uderzyć. Często pojawiają się więc wtedy siniaki i otarcia, z którymi możemy sobie samodzielnie poradzić, natomiast jeśli podejrzewamy złamanie lub uraz narządów wewnętrznych, niezbędna jest profesjonalna pomoc medyczna.

Jeśli jesteśmy świadkami takiego wypadku, musimy udzielić pierwszej pomocy i wezwać karetkę lub (jeśli to możliwe) zawieźć rannego do lekarza. Do czasu dotarcia pomocy medycznej powinniśmy umiejscowić rannego w bezpiecznym miejscu, kładąc go na boku. Jest to bardzo ważne, by w razie nudności po spożyciu alkoholu nie zakrztusił się wymiocinami (takie przypadki często kończą się zgonem).

Co zrobić, jeśli widzimy na ulicy nieprzytomną osobę?



Każdy człowiek będący świadkiem wypadku ma obowiązek wezwania pomocy.

Jeśli widzimy na ulicy nieprzytomną osobę, powinniśmy podejść i spróbować nawiązać z nią kontakt, potrząsając jej ramionami i zadając pytania takie jak:

„Czy potrzebuje pan/pani pomocy?”;

„Czy wie pan/pani gdzie się znajduje?”.

Jeśli osoba nie reaguje na nasze pytania, powinniśmy wezwać karetkę pogotowia. Do czasu przyjazdu pomocy medycznej powinniśmy zostać z poszkodowanym, ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej, zapewnić mu ciepło i monitorować jego funkcje życiowe.

Nieprzytomna osoba niekoniecznie musi być pod wpływem alkoholu. Przyczyną utraty przytomności mogło być też pobicie, atak serca lub inne choroby. Ważne, by bez względu na to, czy osoba taka jest trzeźwa, czy nie, nie zostawić jej bez pomocy.

