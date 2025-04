W przypadku otwartej rany gałki ocznej jej skutki są zależne od rodzaju urazu. Postępowanie jednak w każdym przypadku powinno być takie samo.

Uraz penetrujący

Może go spowodować jakiś ostry przedmiot, np. nóż, szkło lub kawałek drewna. Oglądając taką ranę zwróćmy uwagę na ranę wlotową, przez którą wycieka płyn z gałki ocznej lub wypadają struktury wewnątrzgałkowe. Trzeba jednak pamiętać, że może ona ulec zasklepieniu lub być ukryta pod spojówką lub krwiakiem.

Jeśli mamy do czynienia z raną rogówki, to możemy zauważyć nieregularność źrenicy i częściowe wypadnięcie tęczówki. W komorze przedniej możemy spodziewać się krwi. W urazie twardówki na ogół następuje wylew krwi pod spojówkę gałkową. Oba przypadki mogą doprowadzić do wypadnięcia soczewki lub ciała szklistego.

Uraz perforujący

Możemy go odróżnić po tym, że w gałce ocznej są dwie rany: wlotowa i wylotowa. W oczodole znajduje się najczęściej ciało obce.

Pęknięcie gałki ocznej

Można je spowodować tępym przedmiotem. W którym miejscu może pęknąć gałka oczna? Wyróżniamy trzy:

w miejscu bezpośredniego uderzenia;

w miejscu, gdzie twardówka jest najsłabsza (np. wokół rąbka rogówki, wokół nerwu wzrokowego, pod przyczepami mięśni gałkowych);

w miejscu rany (np. po wcześniej przeprowadzanej operacji).

Pierwsza pomoc

Jeśli zdarzy się, że ktoś w Twoim otoczeniu dozna któregoś z wcześniej wymienionych urazów, nie panikuj. W pierwszej kolejności nie pozwól, by osoba poszkodowana uciskała lub tarła zranione oko. Najlepiej, by usiadła i unikała wysiłku fizycznego.

Zadzwoń po pogotowie wybierając numer 999 lub 112.

Następnie oceń u poszkodowanego np.:

ostrość wzroku ;

; odruchy źreniczne;

ruchomość gałek ocznych;

obecność krwi w przedniej komorze oka.

Najlepiej badać chorego w świetle dziennym lub w świetle latarki. Jeśli masz taką możliwość – użyj lupki.