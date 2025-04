Czy wiesz, co należy robić na miejscu wypadku?

Punkt po punkcie tłumaczymy, jak należy się zachować, gdy jesteśmy świadkiem wypadku drogowego. Co robić najpierw? Kiedy wyciągać rannych z samochodu? Kiedy nie wolno tego robić?

Sprawdź: Wypadek drogowy – jak pomóc, by nie zaszkodzić?

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i poszkodowanych na miejscu wypadku? Kiedy nie należy pomagać i należy jedynie poczekać na przyjazd ratowników? Jak pomagać, by nie zaszkodzić? Kiedy ratownikowi grozi niebezpieczeństwo? Na te i inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Sprawdź: Jak zadbać o bezpieczeństwo na miejscu wypadku?

Komu pomóc najpierw?

Jeśli mamy do czynienia z wypadkiem komunikacyjnym z dużą liczbą poszkodowanych, to ratownicy zaraz po sprawdzeniu bezpieczeństwa dokonują wstępnej segregacji chorych w celu zidentyfikowania osób wymagających natychmiastowej pomocy. Jak jednak dokonać takiej selekcji?

Sprawdź: Kto wymaga natychmiastowej pomocy po wypadku?

Czy on oddycha?

Na miejscu wypadku, po ocenie stanu świadomości, ratownicy sprawdzają drożność dróg oddechowych, oddech i układ krążenia. Co jednak zrobić, gdy oddech jest za słaby lub jeśli u poszkodowanego nie wyczuwamy tętna? Co wolno, a czego w żadnym wypadku nie można robić, by jeszcze bardziej nie zaszkodzić choremu?

Sprawdź: Jak ocenić oddech i tętno u poszkodowanego?

Szybkie badanie urazowe

Badanie urazowe wykonuje się, aby stwierdzić, jakie obrażenia odniósł chory i które z nich zagrażają jego życiu. Zależy od niego dalsze postępowanie po wypadku. Ocenia się w tym celu stan szyi, klatki piersiowej, brzucha oraz kończyn. Takie badanie może jednak zostać przeprowadzone tylko przez odpowiednio przeszkolonych ratowników.

Sprawdź: Co to jest szybkie badanie urazowe?

Zderzenie czołowe

Kierownica czy deska rozdzielcza przy zderzeniu czołowym stają się śmiertelnym niebezpieczeństwem. Sprawdź, co grozi kierowcy i jego pasażerom przy zderzeniu czołowym dwóch pojazdów i na co zwrócić uwagę, zanim wyruszymy w drogę.

Sprawdź: Co nam grozi przy zderzeniu czołowym?

Czym grozi wypadek?

Złamania, krwotoki, uszkodzenie mózgu – te i wiele innych urazów może być efektem wypadku komunikacyjnego. Niektóre urazy nie są od razu widoczne. Sprawdź, dlaczego po wypadku należy przewieźć poszkodowanych do szpitala.

Sprawdź: Najczęstsze obrażenia po wypadkach komunikacyjnych

Pasy i poduszki

To, że powinniśmy zapinać pas bezpieczeństwa przed wyruszeniem w drogę wie każdy. Malo jednak kto orientuje się, jak poprawnie zapiąć pas i dlaczego jest on taki ważny. Podobnie jest z poduszką powietrzną.

Sprawdź: Czy pasy i poduszki bezpieczeństwa są bezpieczne?

Ocena miejsca zdarzenia

Jeśli chcemy ocenić miejsce zdarzenia, w pierwszej kolejności należy sprawdzić miejsce wypadku pod kątem ewentualnych zagrożeń, liczby chorych, którzy wymagają pomocy, sprzętu potrzebnego do jego udzielenia oraz mechanizmu powstania obrażeń u osób poszkodowanych.

Sprawdź: Jak i po co ocenia się miejsce zderzenia?

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych

Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych to zbiór informacji potrzebnych ofiarom wypadków. Czego się z niej dowiemy i dlaczego bywa pomocna? O tym w poniższym artykule.

Sprawdź: Czym jest Karta Praw Ofiar Wypadków Drogowych?