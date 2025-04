Rdzeń jest delikatny

Dzięki sprawnemu przewodzeniu impulsów nerwowych na poziomie rdzenia kręgowego możemy poruszać się swobodnie, czujemy i oddychamy. Stosunkowo łatwo jednak o jego uszkodzenie. Zobacz co możesz zrobić jako przypadkowy ratownik.

Droga dla impulsów

Rdzeń kręgowy jest niezmiernie istotną częścią układu nerwowego. Jego zadaniem jest przenoszenie impulsów nerwowych pomiędzy mózgiem a mięśniami i gruczołami. Dzięki jego funkcji odpowiedź organizmu na dany czynnik jest adekwatna i sprawna.

W związku z tak ważnym zadaniem jest on otoczony przez sztywny pancerz kostny zwany kręgosłupem. Zadaniem kręgosłupa jest ochrona rdzenia kręgowego przez urazem, a jednocześnie zachowanie pionowej postawy i możliwość zmiany pozycji.

Wypadek samochodowy - jak pomóc, by nie zaszkodzić?

Kiedy może dojść do urazu tych struktur?

Uraz kręgosłupa i rdzenia kręgowego może powstać podczas działania bardzo dużych sił. Dzieje się tak najczęściej podczas wypadków komunikacyjnych, po upadku z wysokości, w trakcie pracy fizycznej, uprawiania sportu lub bójek.

Do urazów tego typu predysponuje także nadmierne spożycie alkoholu i związane z nim odhamowanie psychiczne i podejmowanie zachowań ryzykownych.

Po tych objawach możesz podejrzewać uszkodzenie kręgosłupa lub rdzenia!

Podczas urazu może dojść do uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia lub obydwu struktur. Najgroźniejsze jest przerwanie rdzenia w odcinku szyjnym, które uniemożliwia pracę kończyn, a w najwyższej części rdzenia – doprowadza czasem nawet do zatrzymania oddechu.

Może dojść również do odruchowego rozszerzenia się naczyń krwionośnych oraz zaburzenia pracy zwieraczy.

Złamanie kręgosłupa objawia się analogicznie do obrażeń innych kości, czyli bólem, czasem wyczuwalnym przemieszczeniem i niemożnością wykonywania spontanicznie ruchów.

Niefortunny skok na główkę - jak udzielić pomocy?

Jak mogę pomóc?

Jako ratownik możesz bardzo dużo zrobić dla poszkodowanego.

Człowiek po urazie kręgosłupa lub rdzenia wymaga kontroli oddechu. Jeśli występuje, należy zabezpieczyć i ustabilizować kręgosłup tak, by niemożliwe było poruszanie nim, a przez to pogłębianie urazu. Jeśli nie jest to niezbędne dla zachowania życia, nie przenoś i nie poruszaj chorym.

Gdy na przykład wyciągasz poszkodowanego z płonącego samochodu, pomyśl najpierw o usztywnieniu i zabezpieczeniu kręgosłupa.

W przypadku gdy pacjent nie oddycha, zastosuj zasady resuscytacji udrażniając drogi oddechowe przez wysunięcie żuchwy do przodu. Jeżeli w ten sposób nie uda Ci się uzyskać przepływu powietrza, możesz bardzo delikatnie odgiąć głowę do tyłu pamiętając, że możliwe, że uszkadzasz jeszcze bardziej rdzeń kręgowy.

Pamiętaj by delikatnie udrażniać drogi oddechowe!