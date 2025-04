Pierwsze bezpieczeństwo

Udzielając pierwszej pomocy, przede wszystkim zachowaj ostrożność i pamiętaj, że pomagając nie możesz zaszkodzić sobie. Zatruty ratownik nie pomoże zatrutemu choremu. Dotyczy to szczególnie gazów. Nigdy nie próbuj resztek jedzenia czy tabletek, które przyjmował poszkodowany.

Zobacz też: Czy to zatrucie?

Reklama

Pierwsza obserwacja

Nie zapominaj, że to, co uda Ci się spostrzec na temat otoczenia, szczegółów w zachowaniu i wyglądzie zatrutej osoby, może mieć kluczowe znaczenie w dalszym postępowaniu lekarskim. Wszelkimi istotnymi szczegółami dziel się z lekarzem. Czy chory zachował się nietypowo? Był agresywny? A może ospały? Był świadomy co się z nim dzieje? Może zdążył coś powiedzieć?

Oceń barwę powłok - malinowe zabarwienie skóry może świadczyć o zatruciu tlenkiem węgla lub cyjankiem, a żółtaczka może być związana z posiłkiem z grzybów. Specyficznego zapachu z ust przy zatruciu alkoholowym nie da się pomylić w zasadzie z niczym innym. W przypadku wymiotów, zwróć uwagę na ich barwę, charakterystyczną woń i treść. Może były w niej zawarte tabletki?

Reklama

Pierwsza pomoc

Jeśli ofiara zatruła się przyjmując doustnie skażony pokarm, nie pozwól, by cząsteczki nadal się wchłaniały. Sprowokuj wymioty drażniąc delikatnie tylną ścianę gardła.

Nie rób tego jedynie jeśli ofiara połknęła środek żrący lub pieniący się - nie osiągniesz zamierzonego efektu i spowodujesz dodatkowe podrażnienia.

Przy biegunce i wymiotach najgroźniejsze jest odwodnienie - leczonej już osobie w dobrym stanie ogólnym podawaj płyny - jedna łyżeczka na kilka minut. Zminimalizuj kontakt trucizny drażniącej z powłokami chroniąc także siebie. W przypadku środków stosowanych w iniekcjach konieczne może być zastosowanie antidotum. Otwórz okna i drzwi jeśli podejrzewasz, że trucizną jest niebezpieczny gaz.

Jeśli stwierdzisz zatrzymanie krążenia, postępuj według zasad BLS opisanych w rozdziale na temat resuscytacji. Nieprzytomnego lecz oddychającego chorego ułóż w pozycji bocznej ustalonej. Zawołaj pomoc i zadzwoń po karetkę - tylko przy użyciu specjalistycznych środków będzie możliwe wyciągnięcie zatrutego z ciężkiego stanu.

Zawsze pamiętaj o swoim bezpieczeństwie. Jeśli ratownik stanie się również ofiarą, nikomu nie pomoże.

Zobacz też: Jakie są objawy zatrucia grzybami?