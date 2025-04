Co robić, gdy ktoś zemdleje?

Wyobraź sobie, że ktoś mdleje. Czy wiesz, co robić? Jak reanimować poszkodowanego? W jakiej pozycji go ułożyć? Jak dbać o jego bezpieczeństwo, gdy już się ocknie? Jeśli masz wątpliwości, jak się zachować w takiej sytuacji, polecamy poniższy artykuł.

Sprawdź: Co zrobić, gdy ktoś zemdleje?

Pierwsza pomoc w przypadku drgawek

Wiele osób na pytanie „Co robić, gdy ktoś ma drgawki” odpowiada: „Należy włożyć mu w usta jakiś przedmiot, by nie przygryzł sobie języka”. To błędne myślenie! Dlaczego? Obalamy ten mit i opisujemy inne błędne przekonania, które towarzyszą udzielania pierwszej pomocy osobom mającym drgawki. Wyjaśniamy też, jak prawidłowo pomóc choremu.

Sprawdź: Jak pomóc komuś, kto ma drgawki?

Atak padaczki – jak pomóc?

Krótki napad padaczki może poważnie zaszkodzić osobie chorej. Warto więc wiedzieć, jak jej pomóc i ulżyć. Zazwyczaj wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad pierwszej pomocy. Jeżeli jednak napad trwa dłużej niż 10 minut, należy wezwać fachową pomoc (numer 999 lub 112). Wszystkiego o pierwszej pomocy w przypadku ataku padaczki dowiesz się z poniższego artykułu.

Sprawdź: Co zrobić, gdy ktoś ma atak padaczki?

Przegrzanie, czyli gorąco mi!

Upalne lato, gorące powietrze, brak napojów chłodzących – w takich warunkach łatwo o przegrzanie organizmu, czyli hipertermię. Jak rozpoznać ten stan? Kto jest na niego szczególnie narażony? Jak udzielić pierwszej pomocy?

Sprawdź: Jak ochłodzić chorego z objawami hipertermii?

Zimno mi!

Osobę w hipotermii łatwo pomylić ze… zmarłą. Dzieje się tak ze względu na wolne ciśnienie tętnicze krwi u poszkodowanego. Hipotermię wywołuje spadek temperatury głębokiej poniżej 35 stopni Celsjusza, a pomoc wiąże się często nie tylko z ogrzaniem takiej osoby, ale też z wykonaniem reanimacji. Tylko jak to zrobić?

Sprawdź: Hipotermia – niebezpieczny skutek wychłodzenia organizmu

Hipoglikemia – co robić?

Jak postępować z chorym w stanie hipoglikemii? Po czym rozpoznać ten stan? Przedstawiamy poradnik pierwszej pomocy dotyczący nagłego spadku cukru w organizmie.

Sprawdź: Hipoglikemia – gdy spada poziom glukozy

Duszno mi!

Gdy ktoś odczuwa duszności, w pierwszej kolejności należy go uspokoić i umożliwić mu dostęp do świeżego powietrza. Następnie usadzamy chorego w pozycji, która jest dla niego wygodna. Co mogą sugerować duszności i co jeszcze można zrobić, by ulżyć poszkodowanemu?

Sprawdź: Czy duszności są groźne?

Obrzęk naczynioruchowy

Postępowanie w przypadku obrzęku naczynioruchowego należy rozpocząć od usunięcia czynnika, który mógł spowodować wystąpienie reakcji alergicznej. Powinien on wówczas ustąpić samoistnie w ciągu 24-72 godzin. W przypadku, gdy obejmuje górne drogi oddechowe i powoduje wystąpienie duszności, należy udać się na izbę przyjęć. Jeśli obrzęk nie ustępuje lub stale nawraca, należy zgłosić się do alergologa lub dermatologa w celu odpowiedniego leczenia. Jak rozpoznać obrzęk naczynioruchowy?

Sprawdź: Czy obrzęk naczynioruchowy jest niebezpieczny?

Ugryzienia

Z jakim ryzykiem wiąże się ugryzienie dzikiego zwierzęcia, np. psa lub lisa? Co można zrobić, by pomóc poszkodowanemu? I jak ochronić się przed zagrożeniem? Wyjaśniamy i omawiamy wszystkie możliwości i konsekwencje.

Sprawdź: O pokąsaniu, czyli uwaga na dzikie zwierzęta!

Ukąszenia

Wąż, meduza, pająk – te zwierzęta najczęściej kąsają ludzi. Jesteśmy narażeni na ukąszenia zarówno w Polsce, jak i za granicą. Jak pielęgnować ranę? Jak postępować, gdy padniemy ofiarą tych zwierząt? Czy ich ukąszenia są bardzo niebezpieczne?

Sprawdź: Ratunku, jadowite zwierzę!

Bzzz…

Pszczoła, osa czy szerszeń mogą nas ukąsić na wakacjach, na działce, a nawet w naszym własnym domu. Jak usunąć żądło? Jak dbać o ranę? Czy takie ukąszenie może być groźne dla życia i zdrowia?

Sprawdź: Co robić, gdy ukąsi nas owad?

Pasożyty

Osłabienie, biegunka,spadek masy ciała, śluz w kale – to tylko niektóre symptomy zakażenia pasożytem. Uważać powinni szczególnie Ci, którzy wracają z dalekich krajów. Jak rozpoznać zakażenie i pokonać nieproszonego towarzysza?

Sprawdź: Co robić, gdy podejrzewamy zakażenie pasożytem?

Biegunka – wstydliwy problem

Biegunka może się nam przydarzyć wszędzie i z rozmaitych powodów. Kiedy staje się niebezpieczna? Jak jej zaradzić? Jak pomagać osobie cierpiącej na biegunkę? Czy warto sięgać po leki? Dlaczego tak ważne w przypadku biegunki jest nawadnianie chorego?

Sprawdź: Czy biegunka jest niebezpieczna?

Odwodnienie

Utrata wody wraz z zaburzeniem równowagi elektrolitowej może powodować zmiany w rytmie pracy serca, zaburzenia elektrolitowe oraz omdlenia. Pamiętajmy, że utrata 15% wody z organizmu kończy się najczęściej śmiercią. Jak nawodnić odwodnioną osobę i kiedy wymaga ona hospitalizacji?

Sprawdź: Czym grozi odwodnienie organizmu?

Tężec

Skaleczenie brudnym narzędziem, np. podczas pracy w ogródku, grozi niebezpiecznym zakażeniem. Jak uniknąć tężca? Co robić, by nie doszło do zakażenia? Jak postępować z raną?

Sprawdź: Uwaga, tężec!