Krwotok wewnętrzny – wewnątrz organizmu?

Krwotok wewnętrzny jest szczególnym rodzajem krwotoku, w którym dochodzi do wylania się krwi z uszkodzonych naczyń do przestrzeni organizmu. Przestrzenie te mogą być otwarte lub zamknięte. W przypadku tych pierwszych objawy pojawiają się dużo wcześniej, co zwiększa szanse chorego na przeżycie. Niestety, jeśli dojdzie do wynaczynienia krwi do przestrzeni zamkniętej, a w dodatku nierozciągliwej, to w wówczas stan pacjenta może pogarszać się bardzo gwałtownie.

Zobacz też: Po czym poznać krwotok?

Kiedy występuje?

Najczęstszym powodem wystąpienia krwotoku wewnętrznego są wszelkie urazy bez przerwania ciągłości skóry, np. wypadki komunikacyjne, upadki z wysokości lub samoistne pęknięcie naczynia krwionośnego (np. tętniaka).

Niestety, krwotoku wewnętrznego nie można zatamować! Niezbędna jest profesjonalna pomoc medyczna!

Czy można pomóc?

Dlatego jedyne postępowanie w przypadku krwotoku wewnętrznego, jakie jest możliwe, ma na celu zmniejszenie skutków krwawienia poprzez odpowiednie ułożenie chorego i monitorowanie jego czynności życiowych.

Zanim jednak będzie można zająć się chorym, należy niezwłocznie wezwać Pogotowie Ratunkowe.

Dalsze postępowanie w przypadku, gdy chory jest przytomny, wygląda następująco: chorego układa się płasko z lekko uniesionymi nogami ponad poziom klatki piersiowej.

Bardzo ważne jest monitorowanie jego czynności życiowych. W przypadku, gdy chory przestanie oddychać, a akcja serca ulegnie zatrzymaniu, należy rozpocząć resuscytację, czyli masaż serca (30 uciśnieć w okolicy mostkowej) na przemian ze sztucznym oddychaniem (2 oddechy usta-usta).

W przypadku, gdy chory jest nie przytomny, ale oddycha i tętno jest wyczuwalne, należy ułożyć go w pozycji bocznej bezpiecznej.

Nie wolno za to przenosić takiego chorego, podawać mu jedzenia i picia oraz zostawiać samego!

Zobacz też: Leki przeciwkrzepliwe a ryzyko krwawienia

Reklama