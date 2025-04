Skąd się biorą zaburzenia oddychania?

Zaburzenia oddychania, czyli przyśpieszony, zwolniony lub pogłębiony oddech, mogą sygnalizować poważne choroby, np. cukrzycę, niewydolność serca czy guz mózgu. Zawsze wymagają one natychmiastowej pomocy. Zanim nauczysz się jej udzielać, rozszerz swoją wiedzę na temat zaburzeń oddychania. Jaka jest norma oddechu? Czym są powodowane zaburzenia oddychania?

Zzzzz...

Powodów bezdechu sennego jest wiele. Jeśli usłyszysz u śpiącego nieregularne oddechy z długimi przerwami, najlepszym rozwiązaniem jest wysłanie tej osoby w trybie pilnym do lekarza w celu uzyskania odpowiedniej diagnozy i leczenia. Jeśli przerwy w oddychaniu są na tyle długie, że niepokoją Cię, możesz spróbować udrożnić drogi oddechowe, odchylając delikatnie do tyłu głowę i wysuwając do przodu żuchwę. Co jednak zrobić, gdy chory nie oddycha? Jak udzielić mu pierwszej pomocy?

Niespokojny sen

Problemy z zaburzeniami oddychania w czasie snu (objawiającymi się chrapaniem) ma aż 25% mężczyzn i 11% kobiet. Jeśli jesteś otyły/a, masz nadciśnienie tętnicze, skrzywienie przegrody nosa, przerost małżowin nosowych, zwiększony obwód szyi lub anatomiczne cechy budowy jamy ustno-gardłowej, takie jak duży język, przerośnięte migdałki czy języczek, to jest duże ryzyko, że ten problem dotknie również Ciebie. Jak sobie radzić?

Za mało powietrza

Hiperwentylacja to określenie opisujące przyspieszone i pogłębione oddychanie. Najczęściej dotyczy osób z zaburzeniami lękowymi. Może zdarzyć się u osób dotychczas zdrowych w okolicznościach, które powodują duży stres emocjonalny. Jak pomóc w takim przypadku? Czy w napadzie paniki powinniśmy wzywać karetkę? Jak uspokajać osobę mającą problem z hiperwentylacją?

Uwaga, żądło!

Obrzęk krtani, pojawiający się po użądleniu, mogą sygnalizować takie symptomy jak: swędzenie, obrzęk warg, języka, bełkotliwa mowa, puchnięcie twarzy i trudności z oddychaniem.Takie objawy powinny od razu skłonić do wezwania karetki pogotowia. Jak jednak pomagać choremu zanim przyjadą ratownicy?

Napad kaszlu

Napad kaszlu może się pojawić w rozmaitych miejscach i sytuacjach, np. jako reakcja na dym papierosowy lub zbyt suche powietrze w pokoju. Czasem przejście do innego pomieszczenia nie wystarcza i trzeba pomóc sobie lub innym w odmienny sposób. Jaki?

Duszno mi!

Duszności czasem pojawiają się z powodu nadmiernego wysiłku, a czasem z powodu choroby. Co robić, gdy duszności pojawią się u nas lub u innej osoby? Czy można skutecznie pomóc? Jaka pozycja pomaga złagodzić duszności? Kiedy trzeba zadzwonić po karetkę?

Czy to odma?

Odma opłucnowa to obecność powietrza w jamie opłucnowej. Może być otwarta lub prężna. Jak rozpoznać objawy odmy? Jak pomóc choremu? Odpowiedzi na te i inne pytania na temat odmy znajdziesz w poniższym artykule.

Czy to ostry napad astmy?

Jak zajmować się chorym z ostrym napadem astmy w oczekiwaniu na przyjazd karetki? Jak poznać, że mamy do czynienia z ostrym napadem astmy? Co robić, gdy chory straci przytomność?

Tracheotomia?

Tracheotomia to otwór w tachawicy, który może uratować ludzkie życie. Sprawdź, kiedy i dlaczego się ją wykonuje, czy może być wykonana na stałe i czym jest tracheotomia w trybie ostrym.

