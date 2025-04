Krwotok zewnętrzny - co to jest?

Krwotok zewnętrzny jest to stan, w którym krew opuszcza przerwane naczynie krwionośne i poprzez uszkodzoną skórę przedostaje się na zewnątrz. Towarzyszą mu charakterystyczne objawy krwotoku.

Zobacz też: Krwawienie z żylaków do przełyku

Przyczyny

Najczęstszą przyczyną krwotoków zewnętrznych są urazy, w skutek których dochodzi do przerwania powłok skórnych, czyli np. otwarte złamania, rany kłute lub postrzałowe.

Pomoc w razie krwotoku

W przypadku, gdy ma się do czynienia z chorym, u którego doszło do wystąpienia krwotoku zewnętrznego, należy ocenić jego stan: czy jest przytomny? Czy oddycha? Czy tętno jest wyczuwalne?

Następnie konieczne jest wezwanie pogotowia ratunkowego (numer 112!), ponieważ jest to stan bezpośrednio zagrażający życiu.

Dalsze postępowanie opiera się na zatamowaniu miejsca krwawienia poprzez przyłożenie jałowego opatrunku i jego mocne uciśnięcie. Raz przyłożonego opatrunku nie należy zdejmować. Nowy można położyć na stary.

Zalecane jest położenie osoby poszkodowanej płasko. Jeśli krwawienie występuje z kończyny, należy ją unieść aby znajdowała się ponad poziomem klatki piersiowej.

W przypadku, gdy powyższe działania nie przynoszą skutku, należy wykonać bezpośredni ucisk tętnicy powyżej rany – najczęściej będzie to ucisk ramienia oraz pachwiny. Trzeba pamiętać o tym, że uciska się stronę wewnętrzną, ponieważ to po tej stronie przebiegają tętnice.

Zobacz też: Jakie choroby predysponują do krwawień?

Czy warto stosować opaski uciskowe?

Opaski uciskowe stosuje się tylko i wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, np. w przypadku zmiażdżenia kończyny, ukąszenia przez jadowite zwierzę lub w przypadku amputacji urazowej. Należy przy tym pamiętać, że ucisk prowadzi do niedokrwienia, a raz założonej opaski uciskowej nie powinno się zdejmować! Należy ją jedynie poluzować, jeśli chory nie trafi do szpitala w ciągu godziny.

Nieprawidłowe postępowanie może być bardzo niebezpieczne dla życia chorego, dlatego należy unikać stosowania gumowych rurek, sznurków i wąskich tasiemek do tamowania krwawienia. Opatrunku nie powinno się zakładać zbyt mocno. Nigdy nie należy również zdejmować raz założonego opatrunku w celu sprawdzenia czy krwawienie ustało! Bardzo ważne jest również to, aby nigdy nie uciskać czaszki (jeśli podejrzewamy złamanie) gałki ocznej oraz rany w której znajduje się ciało obce.

Reklama