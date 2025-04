Co to jest lawina?



Lawina to masa śniegu lub lodu zsuwająca się ze stoku (niekiedy z olbrzymią prędkością). Po drodze może zniszczyć wszystko, co napotka. Ratownicy górscy ostrzegają, by nie lekceważyć nawet niewielkich lawin, które również mogą okazać się niebezpieczne.

Wyróżnia się kilka rodzajów lawin. Wśród nich można wymienić lawinę:

wilgotną – to warstwy mokrego, ciężkiego śniegu,

puszystą,

pyłową – śnieg jest lekki, sypki,

płytową – ze zbocza góry zsuwają się zlodowaciałe płyty, warstwy śnieżne.

Kiedy dochodzi do uruchomienia lawiny?



Ryzyko zejścia lawiny występuje w określonych miejscach, jak szczyty poddane na działanie promieni słonecznych, szczyty o nachyleniu powyżej dwudziestu stopni, jak również te o wypukłym lub gładkim zboczu.

Lawinę może także wywołać silny wiatr, ocieplenie, nagromadzenie dużej ilości śniegu, ale też głośne okrzyki i nieodpowiednie zachowanie człowieka.

Co zrobić?



Gdy zauważymy, że mamy do czynienia z lawiną, przede wszystkim nie wolno panikować. Należy zachować względny spokój, by móc wykonać odpowiednie czynności, które mogą uratować nam życie. Oto, co należy zrobić:

jak najszybciej odepnij narty,

zdejmij plecak,

nie chowaj się za niewielkimi głazami, ani drzewami,

skul się ,

, zakryj twarz i głowę rękoma ,

, nabierz jak najwięcej powietrza tuż przed uderzeniem fałd śniegu,

tuż przed uderzeniem fałd śniegu, pod śniegiem staraj się poruszać, by uniemożliwić zablokowanie klatki piersiowej i zaburzenia oddychania.

Uwaga! Jeżeli nie możemy samodzielnie uwolnić się spod powierzchni śniegu, to należy koniecznie zaprzestać wiercenia się, krzyczenia etc. Trzeba oszczędzać tlen i siły.

Poszczególne czynności są bardzo ważne. Schowanie się za drzewem jest ryzykowne, bowiem i ono może zostać porwane przez lawinę. Plecaki, narty stanowią dodatkowy środek ciężkości. Zakrycie twarzy i głowy rękoma w przypadku przysypania śniegiem może nawet nas uratować. Zdaniem ekspertów pod śniegiem będzie można spróbować zsunąć ręce z twarzy, dzięki czemu wytworzy się trochę miejsca i możliwe będzie swobodniejsze oddychanie.

Jeżeli ktoś z towarzyszy wyprawy zostanie przysypany przez lawinę, to jak najszybciej powinniśmy zacząć jego odkopywanie. Trzeba także powiadomić ratowników.

Jak zminimalizować ryzyko?



Człowiek może podjąć pewne działania, które mogą zminimalizować ryzyko wystąpienia lawiny. Przed wyprawą w góry należy dokładnie sprawdzić warunki pogodowe, sprzęt, zostawić informację o przebiegu wyprawy właścicielowi pensjonatu lub bliskiej nam osobie, która nie wybiera się z nami.

W górach należy zachowywać się cicho, bowiem okrzyki niespodziewanie mogą przyczynić się do obluzowania partii śnieżnych i ich osuwania. Poza tym w miejscach zagrożonych lawinami nie wolno się zatrzymywać. Należy iść szybko i w pewnych odstępach między sobą.

Eksperci zalecają, by każdy uczestnik wyprawy miał przyczepioną do swego ubrania długą taśmę w jaskrawym kolorze. W przypadku zasypania danej osoby śniegiem taka taśma może ułatwić akcję ratunkową.

