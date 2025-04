Plaster przyklejony na palec szybko się z niego zsuwa? Jeśli ci się to zdarza, pewnie – podobnie jak my do niedawna – źle go używasz. Znamy prosty sposób na to, by plaster nie spadał!

Jak prawidłowo przykleić plaster na palec?



Ten sposób na przyklejanie plastra rozpowszechnił niedawno na Twitterze użytkownik z Japonii o nicku „ponzuyo”. Pokazał on na prostej grafice, jak robić to prawidłowo. Chodzi o to, by naciąć plaster z dwóch stron (przecinamy tylko części, które są pokryte klejem, nie naruszamy wacika), a następnie owijamy go na palcu tak, by końce nakładały się na siebie „na krzyż”. To sprawi, że plaster nie spadnie i będzie się trzymał palca.

絆創膏はこうやって巻く 「目からウロコ」のイラスト - https://t.co/9Uk8eHAZgb @JcastHealthcare pic.twitter.com/l5JYxwvO20

— J-CAST ヘルスケア (@JcastHealthcare) 5 lutego 2017

Oczywiście to nie wspomniany Japończyk wymyślił ten sposób, jednak trzeba przyznać, że znacząco go rozpowszechnił. Przyznajcie: znaliście wcześniej tę metodę? :)

